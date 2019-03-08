Conan Exiles, Bu Hafta Sonu Steam’de Ücretsiz Oynanabilecek

Steam’in ücretsiz hafta sonu etkinliklerinde bu hafta Conan Exiles adlı RPG oyunu ücretsiz olarak oynanabilecek.

Rol yapma oyunları arasında çıplaklığı ve vahşiliğiyle öne çıkan rol yapma oyunu Conan Exiles, bu hafta sonu Steam’de ücretsiz olarak oynanabilecek. Hyborian Çağı’nda dövüşmeye hazır olan herkes bu haftasonu oyunu deneyebilecek.

Oyuncular, oyunda yeni olan her şeyi bu hafta sonu deneyimleyebilecek. Hazırlanan basın açıklamasına göre oyuna iki yeni bölge eklenecek. Bunların biri kurak bir çöl, diğeri ise karlı ve buzlu bir bölge olacak. Oyuna tırmanma ve çiftçilik gibi yeni mekanikler eklenecek, dövüş sistemi değişikliğe uğrayacak ve yeni zindanlar eklenecek.

Oyunun yapımcısı olan Funcom, Dune evreninde geçen bir oyun üzerinde de çalışıyor. Funcom yeni oyunu, Legendary Pictures’ın yapacağı filmle aynı dönemde çıkartacak. Kitap serisi oldukça başarılı olan Dune’un filmi de aynı başarıyı yakalarsa, Funcom turnayı gözünden vurabilir.

Bu hafta sonu Steam’de olan Conan Exiles oyunu oldukça olumlu yorumlar almıştı. Hem oyuncuların hem de eleştirmenlerin beğenisini kazan Conan Exiles, açık dünya hayatta kalma oyunlarının zirvesi olarak tanımlanmıştı.