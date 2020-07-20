Contra'nın Mobil Oyunu Dünya Genelinde Oyunculara Açılıyor

1990'lı yılların efsane oyunlarından bir tanesi olan Contra, mobil platformlara da yolunu buluyor. Call of Duty Mobile'ın geliştirici stüdyosu, oyunun dünya geneline açma planlarının olduğunu duyurdu.

80'ler sonu, 90'lar başında doğan nesilde nostalji hissi yaratmayı başaracak olan oyunlardan bir tanesi hiç şüphesiz ki Contra'dır. Konami tarafından geliştirilen ve dağıtılan 'Run and Gun' olarak adlı türe ait Contra, bu neslin çocuklarına keyifli saatler yaşatmayı başarmıştı.

Bir nesil için efsanevi oyunlar listesinde yer alan Contra da mobil platformlara yolunu bulan oyunlar arasında yer almaya hazırlanıyor. Oyun, yıllar sonra nostalji hissini tekrar hissettirmek için geliyor.

Contra: Return

Call of Duty Mobile'ın da geliştirici stüdyosu olan TiMi Studios, 2017 yılında Contra'nın mobil sürümü Contra: Return'ü yayınlamak için Konami ve Garena ile iş birliğine gitti. Aslında oyun, sınırlı sayıdaki ülkede oyunculara sunuldu ve oldukça başarılı oldu. Bu başarıyı gören TiMi Studios da oyunu dünyanın geri kalanında da yayınlamaya karar verdi.

Contra: Return, ilk olarak Haziran 2017'de Çin'de yayınlandı ve bir yıl sonra da Tayvanlı oyuncularla buluştu. Oyunculardan oldukça olumlu geri dönüşler alan Garena, oyunun İngilizce sürümünü diğer Güney Asya ülkelerinde de 2018 yılında yayınladı. Timi Studios, şimdi de oyunu diğer ülkelere açmayı planladıklarını duyurdu.

Contra: Return; müzik, silahlar ve karakterler de dâhil olmak üzere 90'lardaki Contra ile büyük benzerlikler taşıyor. Şu an için oyun tamamen hikâye tabanlı ilerliyor ve sadece çevrimdışı modu bulunuyor. Oyunun dünya geneline açılmadan önce çevrimiçi bir moda kavuşması da oldukça muhtemel.

Peki, siz oyunun mobil sürümü hakkında ne düşünüyorsunuz? Çıkınca indirecek misiniz yoksa nostaljik hislerle anacağınız bir oyun olarak kalmasını mı istiyorsunuz?