Çapa’daki Corona Virüslü Hasta İddialarına Dair Açıklama

Bugün, gün içinde Çapa Tıp Fakültesi’nde bir çocuğa corona virüsü teşhisi yapıldığına dair bir haber sosyal medyada yayılmıştı. Sağlık Bakanı, sosyal medyada yayılan corona virüsü iddialarına dair açıklama yaptı.

Sosyal medyada yayılan bir corona virüsü haberi, gözleri Çapa Tıp Fakültesi’ne çevirmişti. İddialar, İstanbul’da bulunan Çapa Tıp Fakültesi’nde bir Çinli çocukta corona virüsüne rastlandığını savunuyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, iddialar cevaben bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı yaptığı açıklamada, yapılan tetkikler sonucunda 6 yaşındaki çocukta corona virüsüne rastlanmadığını söyledi. Bakan Koca, yüksek ateş şüphesi ile hastaneye başvuran çocuğun ateşinin düştüğünü, solunum sıkıntısı ve benzeri şikayetlerinin de olmadığını açıkladı.

Fahrettin Koca, çocuğun Çin’in Şanghay şehrinden geldiği için gözetim altına alındığını söyledi. Koca, 6 yaşındaki çocuğa yapılan testlerin sonucunda mevsimsel grip olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyada yayılan iddialara da cevap verdi. Koca, sosyal medyada yayınlanan fotoğrafta görülen hasta bilgi formunda işaretli “kesin tanı” seçeneğinin daha numune üzerinde çalışılmadan işaretlendiğini söyledi. Sağlık Bakanı, insanların Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak açıklamaları takip etmesini ve diğer bilgilere itibar etmemesini istedi.