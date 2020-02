Corona Virüsü Nedeniyle Bir Günde 97 Kişi Hayatını Kaybetti

Yeni tip corona virüsü ölüm saçmaya devam ediyor. Sadece pazar günü salgının merkez üssü olan Çin'in Wuhan kentinde 97 kişi hayatını kaybetti. Böylece 9 Şubat, virüsün ortaya çıktığı tarihten bu yana bir günde en fazla can kaybının yaşandığı gün olarak kayıtlara geçti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, pazartesi günü yaptığı açıklamada, bir günde salgın nedeniyle en çok can kaybının 9 Şubat’ta yaşandığını belirtti. Resmi verilere göre, pazar günü yeni tip corona virüsü nedeniyle 97 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede teyit edilen enfeksiyonlu insan sayısı ise 40.171'e yükseldi. Geçtiğimiz 24 saat içinde çoğu, salgının kalbi olan Hubei eyaletinde olmak üzere 3.062 yeni vaka kaydedildi. Amerikalı yetkililer, cumartesi günü yaptıkları açıklamada, Wuhan’daki bir ABD vatandaşının salgın nedeniyle öldüğünü doğruladı.

9 Şubat, Corona virüsünün en fazla can aldığı gün oldu

Resmi verilere göre şu ana kadar corona virüsü sebebiyle 871 kişi hayatını kaybetti. Çin anakarası dışında yeni corona virüsünden kaynaklı doğrulanmış iki ölüm yaşandı: Biri Hong Kong'da, diğeri ise Filipinler'de. 2002-2003 yılları arasında Çin'de ortaya çıkan SARS salgını, dünya çapında 774 kişiyi öldürmüştü. Mevcut durum, SARS’tan çok daha kötü bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor.

Virüsün yayılmasını yavaşlatmak için kepenk indiren bazı Çinli işletmeler, Çin Yeni Yılı tatilinin sona ermesinin ardından yeniden açılmaya başladı. Fakat salgın, ülkenin birçok büyük şehirde günlük yaşamı etkilemeye devam ediyor. Çin’in yarısı karantina altında. Okullar haftalardır kapalı. Ayrıca birçok tren ve uçak seferi de iptal edilmiş durumda. Öyle ki, dünyanın en işlek yerlerinden biri olan Hong Kong Uluslararası Havaalanı, pazar günü neredeyse bomboştu.

The Times, Çinli yetkililerin, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden gelen yardım tekliflerini haftalarca göz ardı ettiğini yazmıştı. Fakat aynı haberde, aralarında Amerikalıların da olduğu bazı WHO yetkililerin yakın zamanda Çin’e gidebileceği belirtiliyor.

Dünyanın dört bir yanındaki sağlık uzmanları, yeni tip corona virüsünün kökenini henüz bulabilmiş değil. İlk vakalar, Wuhan kentindeki bir deniz ürünleri pazarını işaret ediyordu ancak daha sonraki araştırmalar, virüsün yarasa ve yılan gibi yabani hayvanlardan kaynaklanmış olabileceği düşüncesini güçlendirmişti.