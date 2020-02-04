Çin'deki Türk Öğretmen, Ülkedeki Son Durumu Anlattı

Corona virüsü nedeniyle Çin'de hayatını kaybeden ve enfekte olan insan sayısı gün geçtikçe artıyor. Çin'in Şian şehrinde yaşayan Türk öğretmen Burak Teoman, ülkedeki atmosferi ve Corona virüse karşı alınan önlemleri anlattı.

Çin'i etkisi altına alan ölümcül Corona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 427'ye yükseldi. Corona virüsünü taşıyan hasta sayısı sayısı ise 20 bini aştı. Salgınla boğuşan Çin'in Xi'an (Şian) şehrinde yaşayan Türk öğretmen Burak Teoman ülkede yaşananları ve son gelişmeleri anlattı.

Corona virüsünün getirdiği panik ortamının yetkililer tarafından verilen tavsiyelerle azaltılmaya çalışıldığını belirten Teoman, "Sosyal yaşam şu an sıfıra inmiş durumda diyebiliriz. Hem bahar tatilinin hem de virüs olayının aynı anda vuku bulması sosyal yaşantıyı vurdu. Fabrikalar üretimlerini durdurdu. Özel ve devlet eğitim-öğretim kurumları hizmetlerini tamamen durdurdu. Ben öğretmenlik yapıyorum. Bazı eğitim kurumları uzaktan eğitim sistemiyle derslerine devam etmeye çalışıyor. Ancak virüs sosyal ve iş hayatını derinden etkiledi." dedi.

'N95 denilen maskeyi temin edemedim'

Burak Teoman, salgının ardından Çin'deki son durumu ve Corona virüsünden korunmak için aldıkları önlemleri şu sözlerle anlatmaya devam etti:

"Öncelikler yetkililerin bize söylediği, evlerden dışarı çıkılmaması gerekiyor. Kalabalık ortamlarda virüsün yayılması daha kolay gerçekleşebiliyor. Ayrıca zaruri ihtiyaçlarımızı karşılamak için dışarı çıktığımızda ise kesinlikle maskelerimizi takıp öyle çıkmamız gerekiyor. Maskesiz dışarı çıkılmaması defalarca tekrarlandı. Zaten insanların yüzde 100'ü maske ile dışarı çıkıyor. Hatta bazı insanların çifte maske taktıklarını görebiliyorsunuz. Alınan tedbirler bunlar. Hijyene çok önem veriliyor. Gittiğiniz her yerde antibakteriyel sıvılar ve jeller kullanılıyor. İnsanları bu şekilde dezenfekte ediyor kendilerini. Eğer dışarı çıktıysanız eve gelince en az 30 saniye el ve yüzünüzü yıkamanız gerekiyor. Biz de bu tavsiyelere uyuyoruz. Çok dışarı çıkmamaya çalışıyorum."

Türk öğretmen ayrıca ülkede maske sıkıntısı olduğunu ve N95 adlı yüksek koruma sağlayan maskeyi bulamadığını belirtti. Teoman ,yaşadığı sıkıntıyı, "Şu anda Çin'de bir maske sıkıntısı var. Şu an eczanelerde maske sıkıntısı çok büyük. Türkiye de tahliye operasyonu gerçekleştirdi. Çin'e yardım da edildi. Diğer ülkelerden de takviyeler geliyor. N95 denilen maskeyi temin edemedim. En iyi maske bu. Olan maskemi de sirke ile dezenfekte ediyorum." sözleriyle anlattı.