Corona Nedeniyle Aç Kalan Maymunlar Birbirine Girdi (Video)

Corona virüsü dünyanın dört bir tarafında etkili olmaya devam ederken Tayland’da ilginç görüntüler ortaya çıktı. Tayland’da corona virüsü salgını nedeniyle aç kalan yüzlerce maymun bir parça yemek için birbirine girdi.

Corona virüsü salgını öngörülemeyecek pek çok sonuç doğurdu. Yine de Tayland’da ortaya çıkan görüntüler, hiç bir insanın aklına gelmeyecek türden. Tayland sokaklarında aç kalan yüzlerce maymun bir parça yemek için birbirlerine girdiler.

Corona virüsü salgını nedeniyle Tayland’a gelen turist sayısı çok düştü. Ülkeye gelen turistlerin verdiği yiyeceklerle beslenen maymunlar da bu süreçte aç kaldılar. Bangkok Post’un yayınladığı videoda, Lopburi eyaletinde yüzlerce maymun yiyecek artıkları için kavga ediyor.

Yiyecek için kavga eden maymunların görüntülerini çeken Sasaluk Rattanachai, böyle bir görüntüyle ilk defa karşılaştıklarını söyledi. Rattanachai, tapınak maymunları ile şehirde yaşayan maymunların arasında yiyecek için çıkan kavgayı görüntülemeyi başardı. Rattanachai, normal zamanlarda maymunları besleyen çok fazla turistin olduğunu, corona virüsü salgını nedeniyle artık çok az turist olduğunu söyledi.

Maymunların çok aç olduğunu söyleyen Rattanachai, bir parça yemek için yüzlerce maymunun deliye döndüğünü belirtti. Rattanachai, maymunları hiç bu kadar agresif görmediğini söyledi. Maymunların yiyecek artıkları için kavga ettiği video sosyal medyada da viral oldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları “Maymunlar Cehennemi”’nin başladığı yönünde yorumlar yaptı.

Aç kalan onlara maymunun yiyecek için kavga ettiği anlar: