Neil deGrasse Tyson Hakkında Taciz İddiaları Araştırılıyor

Fox, Cosmos belgeselinin ünlü sunucusu Neil deGrasse Tyson hakkındaki cinsel istismar iddialarını araştırıyor.

Geçtiğimiz günlerde üç kadın tarafından cinsel istismar suçlamasıyla karşı karşıya kalan Neil deGrasse Tyson'a bir kötü haber de Cosmos belgeselinin yapımıcısı Fox Broadcasting'den geldi. Şirketin harekete geçmesine neden olan site, Patheos adında dini bir web sayfası.

Cosmos belgeselinin yapımcıları, Space.com'a verdikleri röportajda şu ifadeleri kullandılar:

"Cosmos'un kalbindeki inanca göre, kanıtlar nerede olursa olsun takip edilmeli. Cosmos yapımcıları olarak, bu durumda ne yapacağımız konusunda çok fazla alternatife sahip değiliz. Konuyu takip edeceğiz ve sonuçlara göre hareket edeceğiz."

Fox Broadcasting tarafından yapılan açıklamada, iddiaları araştırmak için kendi sebepleri olduğunu belirttiler ve şöyle devam ettiler:

"Neil deGrasse Tyson hakkındaki iddialardan haberdarız. Bu iddiaları ciddiye alıyoruz ve konu hakkındaki raporları inceliyoruz."

Fox ve Cosmos yapımcılarının bahsettiği iddialar, Patheos isimli internet sitesinde, 29 Kasım tarihli bir rapora dayanıyor. Rapora göre iki kadın, Neil deGrasse Tyson'ın kendilerine uygunsuz davranışlar sergilediğini iddia ediyor.

İlk iddiaya göre Tyson, Pensilvanya Üniversitesi'nde astronomi ve fizik profesörü olarak çalışan Katelyn Allers'a, 2009 yılında uygunsuz temaslarda bulunmuş. Başka bir kadın da Tyson'ın asistanıyken, yaşadığı cinsel taciz sonucu işi bırakmak zorunda kaldığını iddia etti. Bu iki iddia, müzisyen Tchiya Amet'in, Tyson tarafından tecavüze uğradığını iddia etmesinden sonra ortaya çıktı.

Neil deGrasse Tyson, ünlü gökbilimci Carl Sagan tarafından sunulan orijinal Cosmos belgeselinin 2014'te yeniden çekilen versiyonunun sunumunu üstlenmişti. Güncellenmiş belgesel serisi, Fox ve National Geographic'de yayınlanmıştı. Tyson'ın temsilcisi, yaptığı açıklamayla bu asılsız iddiaların sahibinin iddialarını geri alması gerektiğini söyledi.