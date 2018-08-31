Coca-Cola, Costa Coffee markasını satın alarak kahve dünyasına adım attı. Türkiye piyasasında tutunamayan İngiliz kahve markası, Orta Doğu'nun Starbucks'ı oldu.

Starbucks öncülüğünde kahve dükkanları tüm dünyada popülerliğini korumaya devam ederken piyasaya Coca-Cola da girme kararı aldı. Dev şirket, aldığı kararla 5.1 milyar dolara Costa Coffee isimli markayı satın aldı. İngiltere'deki Whitbread üst firmasından satın alınan markanın dünyada 4 binden fazla franchise dükkanı bulunuyor.

Coca-Cola’nın kahve dünyasına hızlı girişi akıllara "Starbucks imparatorluğuna rakip mi geliyor?" sorusunu getirdi. Coca-Cola, ABD’de olmasa da Avrupa, Asya ve Orta Doğu’da bundan sonra Starbucks’a rakip olabilecek. 5.1 milyar dolar değerindeki marka, özellikle Orta Doğu'da oldukça popüler durumda.

2009 yılında Türkiye kahve piyasasına girip tutunamayan Costa Coffee'nin franchise’ı şu an için ülkemizde bulunmuyor. Yine de yakın zamanda her semtte Starbucks gibi Costa Coffee'nin de karşımıza çıkacağı kesin. İşte dünyanın çeşitli köşelerinden Costa Coffee görüntüleri:

Mandaluyong / Filipinler

York / Birleşik Krallık

Pekin / Çin

Beyrut / Lübnan

Kahire / Mısır

Dubai / Birleşik Arap Emirlikleri