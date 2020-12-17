COVID-19'u Ağır Geçirenlerin Genetik Şifresi Çözüldü

COVID-19 geçiren hastalarla ilgili yapılan yeni bir araştırma yapıldı. Yapılan araştırmalarda COVID-19'u ağır geçiren hastalarda tip 1 interferon bulunmadığı tespit edildi. Araştırmalara yaklaşık 50 genetik merkezi ve yüzlerce hastane katıldı.

COVID-19 salgını tüm dünyada etkilerini göstermeye devam ediyor. Araştırmacılar, virüse karşı tedavi yöntemleri aramanın yanı sıra aynı zamanda bu hastalığı geçiren insanların üzerindeki etkiler üzerinde de çalışmalarını yürütüyor. Dünya genelinde yaklaşık 50 genetik merkezi araştırmacılarından kurulan COVID İnsan Genetiği Konsorsiyumu da COVID-19 geçiren hastalar üzerinde araştırmalar yapıyor.

Yapılan araştırmalardan birisi de COVID-19'u ağır geçiren hastalarla ilgili oldu. Bilim insanları, yapılan son çalışma ile kimlerin ağır hasta olacağının genlere bakılarak öngörülebileceğini açıkladı. Bunun yanı sıra yapılan araştırmalar sonucunda COVID-19 hastalığına yakalanan ve ağır geçiren insanların genetik şifresi de çözüldü.

Araştırmalara COVID-19'a yakalanan bireyler incelenerek başlandı:

Araştırmanın yönetim kurulu üyeliğini Türkiye Bilimler Akademisi Üyesi Prof. Dr. Tayfun Özçelik yaptı. Tayfun Özçelik, yaptığı açıklamalarda COVID-19'un özellikle 65 yaş üstünde tehlikeli olduğunu, 50 yaş altındakilerde de ağır seyredebildiğini açıkladı. Özçelik, çalışmalara COVID-19'a yakalanmış bireylerin genlerini inceleyerek başladıklarını belirtti.

Bağışıklık sistemini oluşturan hücrelerin vücutla olan iletişiminde yer alan genlerde bozukluklar olabileceği düşüncesiyle çalışmalara başlattıklarını belirten Özçelik, Türkiye'den 60 hastanın dahil olduğu toplam 650 ağır COVID-19 hastasının genlerini incelediklerini belirtti. Özçelik, çalışmaların sonucunda elde edilen bulguları da açıkladı.

"Hastalığı ağır geçirenlerde tip 1 interferon bulunmadığı tespit edildi"

Tayfun Özçelik, yapılan çalışmaların sonucunda hastalığı ağır geçiren kişilerin interferon yolunda yer alan genlerinde doğuştan gelen mutasyonlar tespit edildiğini, bunun sonucunda da vücutta antikor oluşumunun sekteye uğradığını gördüklerini belirtti. Özçelik, "Hastalığı ağır geçirenlerde vücudu virüslerden koruyan ve 17 proteinden oluşan tip 1 interferon bulunmadığı tespit edildi. Böylece hayatı tehdit eden ağır COVID-19 hastalığının genetik ve immünolojik nedenleri keşfedilmiş oldu" açıklamalarını yaptı.

Özçelik, "Şu an tedavi edici ajanlar var ancak bunlar spesifik değil. Bu araştırmanın sonuçlarına göre ileri sürdüğümüz sav, interferon sinyal ileti yolunu direkt olarak uyaran beta interferon ilacının erken dönemde kullanılmaya başlanması bu hastaların çabuk iyileşmesi için anahtar niteliğinde olabilir. Bu çalışma, bizlere interferon tabanlı tedavilerin gerekliliğini ve önemini göstermiş oldu" açıklamalarında bulundu.