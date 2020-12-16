Özlem Türeci, COVID-19 ve Kanser Aşısıyla İlgili Konuştu

BioNTech kurucu ortağı Türk bilim insanı Özlem Türeci, geçtiğimiz günlerde yeni açıklamalarda bulundu. Türeci, vermiş olduğu röportajda, COVID-19 bittikten sonra şirketin kanser aşısı üzerine yoğunlaşacağının altını çizdi.

BioNTech şirketinin kurucu ortağı ve onaylanan ilk COVID-19 aşısının geliştiricilerinden biri olan bilim insanı Özlem Türeci, geçtiğimiz günlerde ABD basınına açıklamalarda bulundu.

Vermiş olduğu röportajda aşıyı bulmayı bir görev olarak benimsediğini söyleyen Özlem Türeci, önlerinde çok daha uzun bir yol olduğunu ve COVID-19’un sona ermesinin ardından kanser aşısı üzerine yoğunlaşacaklarını dile getirdi.

"Ocak ayından beri bir maratonda koşuyor gibiyiz"

Özlem Türeci, kurucu ortağı olduğu BioNTech şirketi ve Pfizer ortaklığı ile hazırlanan COVID-19 aşısının, kat etmesi gereken uzun bir yolu olduğunun altını çiziyor. Aşının henüz sadece iki ülkede onaylandığını belirtirken milyonlarca doz aşının teslim edilmeyi beklediğini söylüyor.

Türeci, Ocak ayında ilk COVID-19 vakası görüldükten sonra, kendisi gibi bir bilim insanı olan Uğur Şahin ile birlikte hızlı bir şekilde aşı çalışmalarına başlamıştı. Çiftin Pfizer ortaklığı ile geliştirdikleri bu aşı, onaylanan ilk aşılardan birisi oldu. Çift, COVID-19 aşısı onaylansa da aşının, bağışıklığı zayıf insanlar ve çocuklar için güvenli olduğundan emin olana kadar bu konuyla ilgili çalışmalarına devam edecek.

Normal hayatımıza sadece sürü bağışıklığı kazanarak geri dönebileceğimizi söyleyen Türeci, “Amaç, insanların yüzde 60 ila yüzde 70 sürü bağışıklığına sahip oluncaya kadar katkıda bulunmak çünkü normale dönmenin tek yolu bu, sadece kişisel olarak değil, işlerimizle de bu" açıklamalarında bulundu.

Sıra kanser aşısında

Türeci, BioNTech şirketinin esas amacının kanser aşısını çalışmalarına yönelik olduğunu söylüyor. Ancak şirket, pandeminin çıkmasıyla birlikte çalışmalarını COVID-19 üzerine yoğunlaştırmaya başlamış. BioNTech, pandemi ortadan kalktıktan sonra, mRNA teknolojisi ile geliştirmiş oldukları kanser aşıları üzerinde yoğunlaşmaya devam edecek.