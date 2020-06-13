Toplantılar İçin Alınacak COVID-19 Önlemleri Açıklandı

Normalleşme süreci kapsamında, şirketler eski düzenlerine yeni kurallara uyarak dönmeye başladılar. Bu yeni kurallar kapsamında Sağlık Bakanlığı tarafından pek çok kişinin bir arada bulunduğu toplantılar için de bir dizi yeni kural getirildi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve ülkemizde de aylardır en önemli gündemimiz haline gelen koronavirüs salgını sonrası artık normalleşme dönemi başladı. Salgının etkilerinin hâlâ hem dünyada hem de ülkemizde görülmeye devam ettiğinin bilincinde olarak, kontrollü bir normalleşme süreci başlattık ve bu bağlamda pek çok alanda farklı önlemler alınıyor.

Salgının başladığı günden bu yana sosyal hayatımızda olduğu gibi iş dünyasında pek çok değişiklik yaşandı. Kamu kuruluşları ve özel iş yerlerinde uzaktan çalışma sistemine geçildi, toplantılar çevrimiçi gerçekleştirilmeye başlandı. Ancak normalleşme sürecine girilmesiyle birlikte pek çok şirket çalışanlarını yeniden ofislere çağırdı, bu da beraberinde alınması gereken yeni önlemler ve yeni kurallar getirdi. Şirketlerde gerçekleştirilecek toplantılar için de bir dizi yeni kural geldi.

Sağlık Bakanlığı’nın kamu kurum ve kuruluşları ile özel iş yerlerinde yapılan kurum içi düşük katılımlı toplantılarda alınacak önlemlere ve uyulması gereken kurallara dair yayınladığı yeni rehberde pek çok önemli madde yer alıyor.

İlk tercih telekonferans olacak, toplantı süreleri kısalacak

Yayınlanan rehbere göre teması en aza indirmek ve sosyal mesafe kurallarını gözetebilmek için toplantılar mümkün olduğunca telekonferans yöntemiyle gerçekleştirilecek. Klima ve vantilatör gibi sistemler kullanılmayacak, merkezi havalandırma sistemi bulunan toplantı odalarının havalandırması doğal hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde düzenlenecek.

Toplantı süreleri ve molalar ile ilgili maddelerin de yer aldığı rehbere göre, toplantılar mümkün olduğunca kısa tutulacak, toplantıların uzaması durumunda ise molalar verilerek camlar açılıp mekan havalandırılacak. Aynı zamanda toplantı salonları günlük düzenli olarak dezenfekte edilecek ve havalandırılacak. Toplantının gerçekleştiği salonda 4 metrekareye bir kişi olacak şekilde sınırlama getirilecek ve tüm katılımcılar toplantı boyunca maske takacak. Su dışında herhangi bir yiyecek ya da içecek tüketilmesine ise izin verilmeyecek.

Belge ve evrak işleri olabildiğince bilgisayar sistemleri üzerinden gerçekleştirilecek ve ıslak imza yerine e-imza tercih edilecek. Islak imzanın gerekli olduğu durumlarda ise sosyal mesafe ve hijyen kuralları göz önünde bulundurularak imzalama işlemi gerçekleştirilecek ve her katılımcı kendi kalemini kullanacak. Toplantı sonrasında ise tüm katılımcıların bilgileri en az 14 gün süre ile saklanacak.