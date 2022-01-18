Kripto para borsası Rain, 110 milyon dolarlık yatırım topladığını duyurdu. Türkiye'de de hizmet vermekte olan borsa, topladığı yatırımı yasal lisanslar, teknolojik altyapı iyileştirmeleri ve istihdam artışı için kullanacak.

2017'den beri çeşitli ülkelerde hizmet vermekte olan ve 2020'de de Türkiye'ye resmi giriş yapan Rain isimli kripto para borsası, Serie B yatırım turunu tamamladı. Bu yatırım turunda 110 milyon dolar toplayan şirket, böylelikle özsermayesini genişletmiş oldu. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan borsa yetkilileri, büyüme hedeflerinin 2022'de de devam edeceğini duyurdular.

Rain tarafından yapılan açıklamalarda, 110 milyon dolarlık yatırımla neler yapılacağına dair bilgi de verildi. Şirket yetkililerine göre toplanan yatırımlarla öncelikle Türkiye gibi hizmet verilen ülkelerde lisans alınması için harekete geçilecek. Ayrıca borsanın çok daha fazla ülkede hizmet verebilmesi için de çalışmalar sürdürülecek. Rain, yatırımın turunda topladığı paranın bir bölümünü ise istihdama ve teknolojik altyapı iyileştirmelerine ayırdığını beyan etti.

"Türkiye'nin bölgesel merkez olmasına katkı sağlamak istiyoruz"

Rain tarafından yapılan açıklamalarda Türkiye'ye olan ilgilerinin yüksekliğine değinildi. 2021 yılında Türkiye'deki çalışmalarına hız verdiklerinden bahseden yetkililer, 50 milyon TL'lik bir şirket haline geldiklerini, Türkiye'nin kripto para camiasında bölgesel merkez olmasını sağlamak için hizmet etmeye devam edeceklerini belirttiler.

Rain Türkiye Genel Müdürü Mehmet Çamır tarafından yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi: Rain olarak bankacılık sektörü temsilcileri ile güçlü ilişkilerimiz ve yasal düzenlemelere tam uyum konusundaki hassasiyetimiz herkesin güvendiği bir yapı inşa etmemizi sağladı. Bunun yansıması olarak da dünyanın çok önemli kurumlarından 110 milyon dolar gibi oldukça büyük bir yatırım aldık. Bu yatırım sayesinde Türkiye'deki büyüme hedefimize odaklanmaya devam edeceğiz. Türkiye’de kripto alanında regülasyonların konuşulduğu şu günlerde Rain’in önceliği; herkesin kripto varlıklara güvenli şekilde erişmesini sağlamak ve regülasyonlara uyumdur. Rain, konusunda uzman global bir teknoloji kaynağına sahip. Alınan yatırımdan inovasyon ve kullanıcı güvenliğini geliştirmek, ayrıca Rain’in Türkiye pazarındaki büyümesini desteklemek için faydalanılacak.