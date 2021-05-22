Netflix, Oyun Abonelik Sistemi Üzerinde Çalışıyor

Netflix, gözünü şimdi de oyun sektörüne dikmiş gibi gözüküyor. Platformun, oyun abonelik sistemi için ekip kurmaya başladığı söyleniyor. Şu an üst düzey bir yönetici aradığı söylenen platformun hizmetinin henüz yolun çok başında olduğu biliniyor.

Oyun sektörü her geçen gün daha kazançlı bir sektöre dönüşüyor ve pastadan pay almak ya da payını artırmak isteyen büyük şirketler bu konuda önemli adımlar atıyor. Netflix de bu yönde kritik bir adım atarak yeni bir oyun abonelik sistemi ile sektöre dahil olmaya hazırlanıyor.

Aslında oyun abonelik sistemleri Apple Arcade ve Google Play Pass gibi sistemlerden aşina olduğumuz bir sistem. Netflix'in bu sistemi daha geniş bir kullanıcı ağına sunması muhtemel çünkü Apple Arcade yalnızca Apple cihazlarda, Google Play Pass ise yalnızca Android cihazlarda kullanılabilir durumda. Ancak şu an için sistemin nasıl geliştirileceği ve ne gibi özellikler sunacağı bilinmiyor.

Sistem için ekip yeni kuruluyor:

Netflix'in bu konuda adım atmaya henüz yeni başladığı biliniyor. Çünkü şirket henüz ekip kurma aşamasında. İlk olarak ise oyun sektöründe deneyimli bir yönetici aramaya başlamış ve kimi kaynaklara göre sektörden pek çok deneyimli isim ile de görüşmeler gerçekleştirmiş bile.

Küresel oyun pazarı, yayınlanan son raporlara göre 300 milyar dolardan daha büyük bir hacme sahip ve Netflix'in de bu büyük pazara bir yerinden giriş yapmayı istemesi oldukça mantıklı görünüyor. Ancak Netflix kendi oyunlarını da geliştirip sunacak mı, yoksa yalnızca farklı oyun stüdyolarından oyunları mı aboneleriyle buluşturacak henüz bilinmiyor. Her ikisinin de olduğu bir senaryo ise kulağa hiç de mantıksız gelmiyor.