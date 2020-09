Crysis Remastered Yayınlandı: İşte Fiyatı

Crytek, 2007 yılında piyasaya sürdüğü Crysis'in Remastered sürümünü Xbox One, PC ve PlayStation 4 için yayınladı. Orijinal oyunun hikayesine dayanan Crysis Remastered, nispeten uygun fiyatıyla da oyuncuların ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Özellikle de ülkemizdeki oyunseverlerin yakından takip ettikleri Crysis efsanesinin yenilenen "Remastered" sürümü, nihayet yayınlandı. An itibarıyla PlayStation 4, Xbox One ve PC oyuncuları tarafından satın alınabilen oyun, nispeten uygun fiyatıyla oyuncuların ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor.

Arkasında Türk isimlerin bulunduğu Crysis, ilk kez 2007 yılında piyasaya sürülmüştü. Bu oyunu o dönemlerde özel yapan esas şeyse, Türkçe seslendirme desteğine sahip olmasıydı. Yani oyuncular, bu oyunu tamamen Türkçe seslendirilmiş olarak oynayabilmişlerdi. Aradan geçen yıllar, oyunu unutturmaya yetmezken hafızalara kazınan oyunun yenilenen sürümü de Türkçe seslendirme desteğine sahip.

Crysis, piyasaya sürüldüğü dönemlerde en çok da grafikleriyle ses getirmişti. Çünkü oyun, o dönem için çağın ötesinde grafik kalitesine sahipti. Crytek ekibi, Crysis Remastered'da da aynı noktaya büyük önem verdi. Geliştiricilere göre oyunun yenilenen sürümü de benzersiz grafik kalitesiyle kendine hayran bıraktıracak.

Crysis Remastered, en çok da PC oyuncularının hoşuna gidecek türden. Çünkü bu oyun, Nvidia'nın ışın izleme teknolojisine zaten sahip. Ayrıca yine Nvidia'ya ait olan, bir görüntüyü daha yüksek çözünürlükteymiş gibi oynatabilen DLSS teknolojisi de ilerleyen süreçte Crysis Remastered'a eklenecek. Tüm bunlara ek olarak PC oyuncuları, donanımlarının tüm sınırlarını zorlayacak olan "Can it Run Crysis?" isimli bir özel ayar moduna sahip olacak. Bu da oyunculara, Crysis Remastered'dan alabilecekleri en yüksek kaliteye ulaşmalarını sağlayacak.

Crysis Remastered'ın sistem gereksinimleri, oyuncuları üzecek türden

PC platformunda şu an için Epic Games'e özel olarak yayınlanan Crysis Remastered, sistem gereksinimleriyle pek çok oyuncuyu üzecek. Çünkü Crytek'in bu oyun için tavsiye ettiği sistem gereksinimleri arasında 7. nesil Intel işlemci (ya da AMD Ryzen 5), 12 GB RAM ve bunlara ek olarak Nvidia GeForce GTX 1660 Ti (ya da AMD Radeon Vega 56) ekran kartı bulunuyor. Ayrıca depolama biriminizde 20 GB boş alanın bulunması gerekiyor. Minimum ve önerilen sistem gereksinimleriyle ilgili daha detaylı bilgiye şuradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

Crysis Remastered'ın fiyatı ne kadar?

Geçmişteki Crysis deneyimimizi yeni nesil teknolojilerle yeniden sunan oyun, PC için 133,99 TL'ye satın alınabiliyor. PlayStation 4 oyuncularınınsa bu oyuna sahip olmak için 139 TL ödeme yapmaları gerekiyor. Xbox One oyuncuları ise PC ve PS4 oyuncularına göre biraz daha şanslılar. Çünkü oyunun Xbox One sürümü, 85 TL karşılığında satışa sunuldu. Oyunun PC sürümü için burada, Xbox One sürümü için burada, PlayStation 4 sürümü için de burada bulunan bağlantıyı kullanarak satın alma işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Crysis Remastered'ın bugün yayınlanan resmi fragmanı