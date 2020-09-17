PUBG'nin Farklı Bir Deneyim Sunacak Arena Modu Duyuruldu

PUBG geliştiricileri, PC oyuncularının yarın itibarıyla erişebildikleri yeni bir modun geldiğini duyurdu. "Arena Modu" olarak isimlendirilen mod, PUBG'nin battle royale ruhu ile CS:GO'nun taktiksel ruhunu birleştiriyor. Konsol oyuncularıysa bu modu deneyimlemek için biraz daha bekleyecekler.

Oyunculara sunduğu eşsiz deneyimle battle royale türünün efsaneleri arasına girmeyin PUBG, oyuna yeni bir modun geleceğini duyurdu. Geliştiriciler tarafından yapılan açıklamalara göre yarın itibarıyla PC platformunda denenebilecek bu mod "Arena" olarak isimlendiriliyor. PUBG'nin Arena Modu, battle royale deneyimini taktiklerle birleştiriyor.

PUBG'nin Arena Modu, Miramar, Sanhok ya da Erangel haritalarında deneyimlenebilecek. Takımlar halinde oynanabilecek olan modda, diğer takımları alt ederek zafere ulaşmaya çalışacağız. Ancak bu moddaki deneyimimiz, PUBG ruhundan ziyade CS:GO'daki gibi olacak. Çünkü alt ettiğimiz her rakip, silah alabilmemizi sağlayacak para olarak bize geri dönecek.

Arena Mod kapsamında silahlar yerden toplanmayacak. Bunun yerine tur başında silah satın alacağız. Her ne kadar oyundaki tüm silahları belirlenen paralarla satın alabilecek olsak da haritanın lokasyonuna göre satın alacağımız silahları belirlememiz gerekecek. Yani iyi bir silah alıp avantaj sağlayacağımızı düşünürken, dezavantajlı duruma düşme ihtimalimiz de bulunacak.

PUBG'nin Arena Modu'nda takım arkadaşını canlandırmak da zorlaşacak. Çünkü bu mod, bizlere takım arkadaşını canlandırmak için sadece 5 saniye süre veriyor. Bu da oyunda uygulanacak taktiklerin, birliktelik üzerine kurulması gerektiğinin bir göstergesi. Ayrıca bu mod kapsamında da alanın daralma süreleri de değişecek. Kısacası geliştiriciler, aksiyonu bol bir modla karşımıza çıkacaklar.

Takımların haritaya dağılımı rastgele olacak

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Bu arada PUBG'nin yeni modunda silahların yerden alınamayacak olması, ekipmanların da yerden toplanamayacağı anlamına gelmiyor. Takımlar yine silahlar dışındaki teçhizatları yerden toplayacaklar. Yani bu mod, PUBG'nin battle royale ruhunu da yaşatmaya devam edecek. Geliştirici ekip, oyunculardan alacakları geri bildirimlere göre Arena Modu'nun geleceği hakkında karar vereceklerini ifade ediyorlar.

PUBG'nin Arena Modu ne zaman oynanabilir olacak?

Geliştirici ekibin açıklamalarına göre PC oyuncuları, Arena Modu'nu ilk olarak 18-21 Eylül tarihlerinde oynayacaklar. Modun ikinci etabıysa 25-28 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek. Konsol oyuncularıysa bu moda kavuşmak için bir süre daha bekleyecekler. Yapılan açıklamalara göre konsol oyuncuları, Arena Modunu ilk olarak 25-28 Eylül tarihlerinde deneyebilecekler. 2-5 Ekim tarihleri arasında da bu mod, ikinci kez oynanabilir olacak.