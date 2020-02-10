İzlerken Aksiyona Doyacağınız 12 Popüler CS:GO Yayıncısı

CS:GO denilince akıllara ilk gelen Twitch yayıncılarını derledik. Yayınları ile oyun öğretme ve bol bol güldürme garantili olan CS:GO yıldızlarına gelin birlikte göz atalım.

Twitch’te en çok izlenen oyunlar arasında, özellikle son dönemdeki yükselişiyle CS:GO da bulunuyor. CS:GO, gerek profesyonel oyuncuları gerekse tam zamanlı yayıncıları ile büyük bir kitleye sahip. Bu yayıncılar arasında oyun bilgisiyle size çok şey öğretebilecekler de sizi eğlendirme konusunda büyük iş yapacaklar da var. En önemlisi ise hepsinde aksiyona doyuyoruz.

Türk CS:GO yayıncıları ve profesyonel oyuncuları da Twitch’te çok fazla izleniyor. Özellikle XANTARES ve woxic gibi profesyonel oyuncular ve wtcN gibi tam zamanlı yayıncılar, izlenme rakamlarıyla dikkat çekiyor. Tabii bunların dışında pek çok popüler yabancı yayıncı da var. Biz de izlerken CS:GO indirmek isteyeceğiniz, aksiyonu bol olan en iyi yerli ve yabancı CS:GO oyuncularını derledik.

Popüler CS:GO yayıncıları:

Can “ XANTARES ” Dörtkardeş,

” Dörtkardeş, Özgür “ w0xic ” Eker,

” Eker, Ferit “ wtcN ” Karakaya,

” Karakaya, Ömer “ imoRR ” Karataş,

” Karataş, Gökhan “ tecoNe ” Nogayer

” Nogayer Berk “ Rip ” Tepe,

” Tepe, Oleksandr " s1mple " Kostyliev,

" Kostyliev, Adil " ScreaM " Benrlitom,

" Benrlitom, Jarosław " pashaBiceps " Jarząbkowski,

" Jarząbkowski, Christopher " GeT_RiGhT " Alesund,

" Alesund, Mohamad " m0E " Assad,

" Assad, Nikola "Lobanjicaa" Mijomanović.

Nikola "Lobanjicaa" Mijomanović:

Karadağlı CS:GO oyuncusu Lobanjicaa, Twitch Türkiye kullanıcıları tarafından çok fazla bilinen ve popüler bir isim. Türk CS:GO yayıncıları ile olan yakın arkadaşlığı ile de bilinen Loba, en komik yayıncılardan biri olabilir. Gerek verdiği tepkiler, konuşmaları ve başkalarına yaptığı şakalar ile izleyenlerini güldürmeyi başarıyor. Bir yandan da zaman zaman yaptığı harika oynayışlarla büyülüyor.

Mohamad "m0E" Assad:

m0e’nin popülaritesi biraz farklı bir yolla geldi. Sinirli bir yapısı olan oyuncu, yayınlarında sürekli olarak takım arkadaşlarına bağırmasıyla biliniyor. Aslında oyun dışında melek gibi bir insan olan m0E, aynı zamanda çok eğlenceli bir yayıncı. Yayınlarında oyun öğrenmek yerine bol bol gülebilirsiniz. Ayrıca yayın sırasında çok farklı şeyler de görebilirsiniz; küçük kızının maçın en heyecanlı anında bilgisayara res atması gibi.

Christopher "GeT_RiGhT" Alesund:

Counter-Strike 1.6 efsanelerinden biri olan İsveçli GeT_RiGht, hâlâ CS:GO efsaneleri arasında görülüyor. Yakın bir zamanda oyunu bırakacağını açıklamıştı ancak eski takım arkadaşlarıyla yoluna devam ediyor. Antrenmanlardan bulduğu boş vakitlerinde de bol bol yayın açıyor ve izleyenlerine yeni şeyler öğretmeyi seviyor. CS:GO taktikleri öğrenmek istiyorsanız, bunu öğretebilecek en iyi yayıncılardan biri.

Jarosław "pashaBiceps" Jarząbkowski:

Polonyalı pashaBiceps, evli ve çocuk babası ama hâlâ oyun tutkusundan hiçbir şey kaybetmedi. Üstelik garip bir şekilde her ülkeden kendine binlerce kişiyi hayran kazanmayı başardı. Bunun en büyük sebebi ise komik ve şakacı kişiliği, aynı zamanda da oyun bilgisi diyebiliriz. Hem eğlenmek hem de CS:GO’ya doymak istiyorsanız, pasha en iyi seçeneklerden biri.

Adil "ScreaM" Benrlitom:

Aslen Faslı olan Belçikalı Scream, Twitch ve CS:GO dünyasında “one tap” olarak biliniyor. Bunun nedeni de oyundaki rakiplerini genellikle tarayarak değil tek tek sıkarak öldürmesi. Bir zamanlar en iyi oyuncular arasında görülüyordu ancak profesyonel arenada yıldızı yavaş yavaş söndü. Şimdilerde Twitch’te çok daha fazla kişiye hitap ediyor ve özellikle MatchMaking oynuyor.

Oleksandr "s1mple" Kostyliev:

En iyi CS:GO oyuncuları arasında ve hatta en iyisi olarak görülüyor. Özellikle AWP ve tüfekler çok iyi kullandığı için ona bir efsane desek yalan olmaz. Gerçi profesyonel oyuncular arasında, oyun içerisinde sinirli ve sürekli laf söyleyen(flamer) bir yapısı olduğu için pek sevilmiyor. Ancak yine de Twitch’in en çok izlenen CS:GO yayıncısı ve büyük bir hayran kitlesi var.

Berk “Rip” Tepe:

Profesyonel oyunculuk hayatını sonlandırdıktan sonra tam zamanlı yayıncı oldu. Özellikle Unlost ile beraber yaptıkları CS:GO Live gibi sitelerde yaptıkları case açma yayınları ile tanındı. Şimdilerde en çok izlenen Türk CS:GO yayıncıları arasında yer alıyor ve hâlâ oyunu çok iyi oynuyor diyebiliriz. Kendine kurduğu ekiple beraber genelde FACEIT veya MatchMaking oynuyor.

Gökay “tecoNe” Nogayer:

Kitlesini yeni yeni büyütmeye başladı. Aslında uzun zamandır CS:GO yayınları yapıyordu ve genellikle FACEIT’ın profesyonel oyuncuların yer aldığı FPL'e katılmak için mücadele ediyordu. Artık FPL’de oynuyor ve kitlesi de çok büyüdü. Yayınlarında izleyenlerine taktikler anlatmayı seviyor ve oldukça saygılı olan kişiliği nedeniyle hayranları tarafından çok seviliyor.

Ömer "imoRR" Karataş:

Popüler CS:GO oyuncularından biri olan imoRR, Royal Bandits ile başlayan popülerliğini Turkey5 ile üst seviyeye çıkardı. FPL’e yükseldikten sonra kitlesini de büyüten Ömer, dikkatli izlenirse çok şey öğrenebileceğiniz bir yayıncı. Yayınlarında genellikle oyununa konsantre olmaya çalışıyor ve gerçekten çok hırslı bir oyuncu.

Ferit “wtcN” Karakaya:

Eski profesyonel League of Legends oyuncusu ve daha sonra tam zamanlı yayıncılığa başladı. Takipçileri de yayıncılık hayatından sonra onun diğer oyunlardaki yeteneğini de gördü. MOBA’nın dışında PUBG ve CS:GO gibi FPS oyunlarında da çok başarılı. Son dönemde CS:GO yayınlarına ağırlık verdi ve kendi ekibiyle eğlenceli maçlar yapıyor. Kendisi aynı zamanda en popüler Twitch yayıncıları arasında yer alıyor.

Özgür “w0xic” Eker:

Onun için Türk CS:GO topluluğunun gururu diyebiliriz. Profesyonel oyuncu olan w0xic, yurt dışı kariyerine HellRaisers ile başladı ve şu an en iyi takımlardan biri olan mousesports için oynuyor. Birçok üst düzey turnuvada oynayan w0xic, boş vakitlerinde de yayın açıyor ve izleyenlerine çok faydalı CS:GO taktikleri veriyor. Onun ismini birçok CS:GO skin (kostüm) üzerinde görebilirsiniz.

Can “XANTARES” Dörtkardeş:

XANTARES için en iyi Türk CS:GO oyuncusu deniliyor. Bazıları Can için hâlâ CS:GO hilesi kullandığını bile iddia ediyor. Ancak zaten kendisi en iyilerden biri olduğunu turnuvalarda defalarca kanıtladı. Şu sıralar FPL yayınları ile çok fazla Twitch’te görüyoruz ve çok izleniyor. Hedef alma(aim) konusunda kendinizi geliştirmek istiyorsanız izlenebilecek en iyi yayıncı diyebiliriz.

En popüler CS:GO yayıncısı listemizin sonuna geldik. İzlerken aksiyona doyacağınız ve bir yandan da CS:GO indirmek isteyeceğiniz yayıncılar bu şekilde. Sizin de takip ettiğiniz ve mutlaka izlemelisiniz dediğiniz başka yayıncılar varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın.