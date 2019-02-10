Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kitaplarda KDV Sıfırlanacak"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada, kitapta ve süreli yayında KDV oranını sıfıra düşüreceklerini söyledi.

Bugün İstanbul Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin temel atma töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazılı basınlarda KDV'nin sıfırlanacağının müjdesini verdi. Erdoğan, "Artık kitapta, dergide, gazetede KDV olmayacak. Böylece dijitalleşmeyle birlikte dezavantajlı duruma düşen yayıncılara destek sağlıyoruz" dedi.

Kitap, dergi ve gazetelere uygulanan yüzde 8'lik KDV'nin kalkmasıyla beraber yazılı basın sektörünün ekonomik olarak desteklenmesi amaçlanıyor. 2018 yılında yayımlanan gazete ve dergilerin toplam tirajı 1.661.102.580 olurken bunun yüzde 93,9'u gazetelerden oluşuyor.

Kitap tarafına bakıldığındaysa Türkiye genelinde 2017 yılında 58.027 adet baskı kitap, 1.767 adet elektronik kitap ve 541 adet diğer türlü kitaplar olmak üzere toplam 60.335 adet ISBN alındığını görüyoruz.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da attığı tweet ile kitap, dergi, gazete gibi basılı yayınlardaki KDV oranının sıfırlanmasının sektöre olumlu olarak yansıyacağını söylerken yayıncılara büyük destek sağladıklarını belirtti.