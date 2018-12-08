Çağımızı ve Geleceği Daha İyi Anlamanızı Sağlayacak 5 Kitap

İnsanlığın gelişimi, teknolojideki inanılması güç sıçramadan sonra giderek hız kazandı. Bu hızlı değişimi yakalayabilmek için ise yapılması gereken tek şey, güncel olanı anlayarak yola devam etmek. Neyse ki bunu yapmamızı kolaylaştıracak kitaplar var.

Çocukken izlediğimiz çizgi filmlerde her türlü işe yetişen robotlar, kimse kullanmamasına rağmen yol alan arabalar, uzaya seyahat eden insanlar gördüğümüzde heyecanlanırdık. Küçük dünyamızda henüz elimizde cep telefonları bile yoktu. Nasıl olduysa, bir anda 20 sene öncesinin hayalleri gerçeğe dönüşmeye başladı.

O konuşkan robotlar, evlerimizin her işini halledemideler, ancak kişisel akıllı asistanlarımız olmaya başladılar. Otonom araçlar ve SpaceX gibi şirketlerin çılgın uzay turizmi projeleri, çocukluk hayallerimizin gerçek olabileceğini ortaya koydular. Aslında tüm bunların yaşanıyor olmasında hiçbir anormallik yok, çünkü bilgi birikerek çoğalır. İnsanlık da hep daha fazlasını öğrenip uygulamayı başarmıştır.



Bilmeyenler için: Jetgiller

Asıl zor olan, bu ilerlemeleri güncel bir şekilde takip etmek ve hepsinden de öncesi; özümseyerek anlayabilmek. Fakat bu her zaman çok kolay değil, çünkü geride kaldığına inanan ve konuya başından başlamak isteyenler için kaynaklar oldukça kısıtlı. Bu haftaki Webtekno Kitaplık köşesinde sizlere; çağımızı ve geleceği daha iyi anlamanızı sağlayacak 5 kitap önerisinde bulunuyoruz. Listemize göz attıktan sonra önermek istediğiniz kitaplar olursa, bizimle paylaşmayı unutmayın. Şimdiden keyifli okumalar.

5. İnsanlık 2.0 - Ray Kurzweil:

Bildiğiniz üzere yapay zekâ artık dünyanın en önemli gündemlerinden biri. Sunduğu sayısız çözüm ve sağladığı kolaylıklar ile neredeyse hayatımızın pek çok alanına dahil olan yapay zekayı çok daha yakından görmek; insanın, bu süreçte ne gibi bir değişim yaşadığını anlamak isterseniz, İnsanlık 2.0'ı mutlaka okumalısınız.

4. Büyük Patlamadan Higgs Bozonuna: Higgs ve Cern:

Bilim ve teknolojinin günlük hayatımıza etkisi dışında, her ne kadar biz çok hissetmesek de geleceği daha aydınlatmak için önemli çalışmalar yapılıyor. Fizik hem evreni hem de insanı anlayabilmek için en geniş kapsamlı araştırmalara yapılan alanlardan bir tanesi. Bu kitapla, evrenin sırrını çözmeye çalışan fizik biliminin derinliklerine, okuması kolay bir giriş yapıyoruz. Büyük Hadron Çarpıştırıcısı'nın (LHC) ve Higgs bozonunu gibi kavramlar hiç birimize o kadar da yabancı gelmiyor.

Higgs ve Cern - Büyük Patlamadan Higgs Bozonuna, LHC'nin Serüveni, parçacık fiziğini temeline koyarak modern bilim ile fiziğin geldiği noktayı çok daha akıcı şekilde anlamamıza olanak sağlıyor.

3. 50 Soruda Yapay Zeka - Cem Say:

Tabii ki söz konusu çağı ve geleceği anlayabilmek olunca, hakkında en çok araştırma yaptığımız alan yapay zekâ oluyor. Hal böyle olunca, akıllarda en çok soru işareti yaratan konu yine yapay zeka haline geliyor.

Boğaziçi Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Cem Say tarafından kaleme alınan 50 Soruda Yapay Zeka ise bu konuya dair detayları en akıcı şekilde edinebileceğiniz kitaplardan biri.

2. Einstein'dan Ötesi - Michio Kaku:

Fizik severleri mutlu edecek bir diğer kitap ise Einstein'dan Ötesi. Temelde yine süper parçacık keşfine dayanan ve konuyu detaylıca işleyen kitap, Einstein'dan günümüze konuya dair tüm detayları irdeleyerek anlamanızı kolaylaştırıyor.

Geleceği anlamanın ve çağa ayak uydurmanın en önemli adımlarından biri de içinde yaşadığımız evreni anlayabilmek. Bunu yapmak için yola çıktıysanız, Einstein'dan Ötesi size iyi bir yol arkadaşı olacaktır.

1. Hakikat Sonrası Çağ - Ralph Keyes:

Listede yer alan diğer kitaplardan biraz daha farklı bir ekseni olan 'Hakikat Sonrası Çağ', teknoloji ile bilim ve getirilerine odaklanmaktansa, insanı anlamaya çalışıyor. Sosyolojik olarak sürekli evrim geçiren insanlık; bir yandan bilim sayesinde gerçekliğe giderek yaklaşırken, bir yandan onu reddeden psikolojik bir evrime sürükleniyor.

Hakikat Sonrası Çağ, önce insanın kendi gelişimini irdelemesi gerektiğini söyleyerek bunun için rehber oluyor.

Önümüzdeki hafta yeni bir Webtekno Kitaplık bölümünde görüşmek üzere, iyi okumalar.