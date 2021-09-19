Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Çok Tartışılacak Yurt Açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 76'ncı Genel Kurulu'na katılmak üzere ABD'ye gitmeden hemen önce havaalanında önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan'ın, özellikle son zamanların en büyük tartışma konularından olan yurtlar hakkında açıklamaları bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde Mersin’de gençlerle buluşmuş ve sorularını yanıtlamıştı. Burada, özellikle sosyal medya kanunu ve kripto para dünyasının ülkemizdeki geleceği konularının üzerinde duran Erdoğan, yaptığı açıklamalarda kripto parayla mücadele içinde olduklarını söylemişti.

Bugün ise Birleşmiş Milletler’in 76’ncı Genel Kurulu’na katılmak üzere Amerika Birleşik Devletleri’ne (ABD) giden Erdoğan, gitmeden hemen önce Atatürk Havaalanı’nda önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan’ın özellikle ülkemizde son zamanların en büyük tartışmalarından olan yurtlar konusundaki açıklamaları dikkat çekti.

Şimdiye kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımı yaptık:

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bizim işimiz böyle bir adaletsizlik, suistimal varsa bunun sorumlusu olan Bakan arkadaşlarım bunları yakın takibe almak suretiyle bu zulmün önüne geçeceğiz. Yurt konusunda Türkiye'de bugüne kadar hiçbir iktidarın yapmadığı yatırımları yaptık. Şu anda bir milyona yakın yatak kapasitesi olan yurtlarımız var."

"Göreve geldiğimizde üniversite öğrencilerinin aldığı burs 45 liracıktı, şu anda 650 TL'ye çıktı. Harçlarla ilgili uzun yılların sorunuydu, bu harçları kim kaldırdı? Biz kaldırdık. Şu anda da atacağımız adım şu, özellikle Ticaret Bakanımın sorunu yoğun olacak, zincir marketler başta olmak üzere marketlerdeki denetimleri ciddi şekilde sürdürmek vesilesiyle fiyat farklılıklarının üzerine gitmek suretiyle fiyat farklılıklarını süratle kaldıracağız. ABD dönüşü işin üzerine kendim de gitmek suretiyle ilgileneceğiz."