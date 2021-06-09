Hem fiber internet altyapısı hem de 5G ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 5G'yi Türkiye'ye kazandırmak istediklerini, fiber internet altyapısını da genişletmeyi planladıklarını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin son grup toplantısında yeni nesil mobil bağlantı teknolojisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. "5G teknolojisini en kısa sürede Türkiye'ye kazandırmakta kararlıyız" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda çalışmaları hızlandırdıklarının ipucunu vermiş oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamaları sırasında fiber altyapı hakkında da konuştu ve fiber hat uzunluğunun 81 binden 461 bin kilometreye çıkarıldığını aktarırken, "Bu fiber hatları daha da uzatacağız" dedi. Bu konuda kısa süre önce Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan da umut verici açıklamalarda bulunmuştu.

Yıl sonuna kadar Türkiye'nin yüzde 90'ında fiber internet olacak

Bakan Yardımcı Sayan, konuyla ilgili olarak yapmış olduğu açıklamalarda, "Bu sene sonuna kadar Türkiye'deki her mahallemizin yüzde 90'ında fiber olacak. Yüzde 90'ı yeterli görmüyoruz. 2023 hedefimiz yüzde 100 olacak şekilde, bütün mahallelerimizde fiberin olması" ifadelerini kullanmıştı.

Bu arada CHP Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel'in kısa süre önce yapmış olduğu açıklamalar ile Türkiye'nin fiber internet konusunda OECD'nin gerisinde kaldığını ifade ederken Türkiye'nin Fiber Altyapı Haritası'nı sunmuştu.