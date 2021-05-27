Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, bu yıl sonuna kadar Türkiye'deki tüm mahallelerin yüzde 90'ına fiber internet geleceğini, 2023'te ise yüzde 100 fiber internete ulaşılacağını söyledi.

CloudTalk Online 2021 adlı bulut teknolojisi temalı çevrimiçi etkinliğe katılım gösteren Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, özellikle gençlerin sıklıkla dile getirdiği fiber internet altyapısı ile ilgili internet kullanıcılarını memnun edecek açıklamalarda bulundu.

2021 yılında fiber internet altyapısı ile ilgili önemli atılımların gerçekleştirileceğini ifade eden Sayan, "5G'nin ülkelerin geleceğini etkileyecek derecede kritik bir teknoloji haline geldiğini düşünüyoruz. Ama 5G için olmazsa olmaz iki şart var. Bulut bilişim hizmetleri, veri merkezlerimiz, bunlara ulaşabilecek 5G baz istasyonundan sonra fiber ağ, ülkemizin fiber ağlarla örülmesi…" dedi ve açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Bu noktada özellikle 2021'in çok büyük bir atılım yılı olduğunu paylaşmak istiyorum. Bizim operatörlere yaptığımız yönlendirmelerimizde çok net söyleyebilirim ki bu sene sonuna kadar Türkiye'deki her mahallemizin yüzde 90'ında fiber olacak. Yüzde 90'ı yeterli görmüyoruz. 2023 hedefimiz yüzde 100 olacak şekilde, bütün mahallelerimizde fiberin olması."

5G'nin daha kolay, hızlı ve etkin iş yapabilme olanağı sağlaması dolayısı ile önceki nesil bağlantı teknolojilerine göre çok daha büyük bir öneme sahip olduğunu ifade eden Bakan Yardımcısı, açıklamalarına şu şekilde devam etti:

"Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının özellikle haberleşme bölümünde bizim önümüzdeki en büyük projelerimizden bir tanesi 5G. Gündelik yaşamdan sanayiye, tarımdan güvenliğe kadar insan hayatına dokunan birçok alanda daha kolay, daha hızlı ve etkin iş yapabilme olanağını sağlaması nedeniyle 5G, önceki nesil teknolojilerinden ayrı bir öneme sahip.

Birçok sektörde 5G altyapısı üzerinden kullanıcılara sunulacak uygulamalardan ötürü 5G'yi dikey sektör uygulamalarından bağımsız olarak değerlendirmek imkansız. Akıllı fabrikalar, otonom araçlar, akıllı şehirler, dijital sağlık uygulamaları gibi birçok yenilik 5G'nin sağlayacağı düşük gecikme ve yüksek hız sayesinde hayatımızda sıklıkla yer alacak. 5G'nin sadece sözünü ettiğimiz dikey sektörlerde değil, farklı birçok alanda da kullanılacağı aşikar."