Malkoçoğlu, Kara Murat, Battal Gazi… Türk sinemasının ilk süper kahramanı Cüneyt Arkın’ın aklımızda, gönlümüzde yer etmiş, tarihe geçmiş sayısız eseri var. Kendisine bir saygı duruşu niteliğinde liste hazırladık, umarız beğenirsiniz.

Çizgi roman filmleri deyince aklınıza ilk Marvel ve DC evrenleri mi geliyor? Aslında Türkiye’de bu işler daha önce, Yeşilçam’ın zirve yaptığı yıllarda başlamıştı. Aslında bir doktor olan Fahrettin Cüreklibatur adındaki bir adam, karizmatik duruşu ve başarılı oyunculuğu sayesinde bu filmlerde parladı. Milyonlar onu Cüneyt Arkın olarak tanıdı…

60, 70 ve 80’li yılların filmlerini izlemek belki bu yazıyı okuyan çoğu kişiye hitap etmiyor, ancak Cüneyt Arkın zamana bağlı sınırları aşan ve 7’den 70’e neredeyse herkesin yakından bildiği biriydi. Bu yüzden hem kendisini daha iyi tanımanızı sağlayacak hem de daha popüler filmlerinin gölgesinde kalan hazine değerindeki eserlerini derledik bu yazıda… Ne de olsa oyunculuğa başladığı ilk 2 yılda 30 filmde yer alan bir isimden söz ediyoruz.

NOT: Bu listede Malkoçoğlu, Battalgazi, Kara Murat gibi zaten kültleşmiş ve popüler yapımlar yerine daha az bilinen ve günümüzde de izlemeye değer filmler yer alıyor.

Cüneyt Arkın'ın az bilinen filmleri:

En İyi Film ve En İyi Yönetmen ödüllerini alan, bir aile gözünden Türkiye’nin vesikasını çeken unutulmaz yapım: Gurbet Kuşları

Yıl: 1964

1964 Tür: Dram

Dram Yönetmen: Halit Refiğ

Halit Refiğ Senarist: Turgut Özakman

Turgut Özakman Oyuncular: Mümtaz Ener, Tanju Gürsu, Cüneyt Arkın

Altın Portakal’da 2 büyük ödülün sahibi olan bu yapım, dönemin dünya sinemasında da Türkiye’nin adını duyuran bir film olmuştu. Ekonomik imkanlar sebebiyle “köyden kente göçme” akımının yaşandığı; bu sebeple pek çok ailenin doğduğu, büyüdüğü yeri terk edip kendi ülkesine yabancılaştığı yıllardı. Filmde de böyle bir ailenin hikayesi anlatılıyor. İzlerken dönemin Türkiyesine dair çok ciddi bir izlenime sahip olacaksınız.

“Eskişehir’de askerlik yaparken, bizim kışlanın yakınında Göksel Arsoy ile birlikte Şafak Bekçileri’ni çeken Halit Refiğ ile tanışmıştım. Artist Mecmuası’nın yarışmasına girmemi Halit Abi istedi. Kazanınca da Gurbet Kuşları’nda verdiği rolle sinema maceram başladı.”

Cüneyt Arkın’ın jön olarak kariyerini başlatan film, Türkan Şoray ile başrolde: Gözleri Ömre Bedel

Yıl: 1964

1964 Tür: Romantik dram

Romantik dram Yönetmen: Ülkü Erakalın

Ülkü Erakalın Senarist: Suavi Sualp ve Sadık Şendil

Suavi Sualp ve Sadık Şendil Oyuncular: Türkan Şoray, Cüneyt Arkın, Ekrem Bora

Dönemin popüler dergisi Artist tarafından düzenlenen yarışmayı kazanınca Cüneyt Arkın, kendisini bir anda Yeşilçam’ın içinde bulmuştu. Başrolde yer aldığı ilk film, Yeşilçam’ın sadece romantik dramdan ibaret olduğunu sananların bile döndüre döndüre izlediği bu yapım oldu. Filmin çekimleri sırasında Türkan Şoray’dan etkilendiği için dizlerinin titrediğini söyleyen Cüneyt Arkın, daha sonra Şoray hakkında şöyle bir açıklamada bulunmuştu:

“Sana aşkım kadar sinemaya da aşıktım. İkisi bir araya gelince şaşırıyordum. Biz aşkı oynamadık, var ettik. Türkan’ın çocuksu masumiyetine hayran olurdum.”

Henüz renkli filmlere geçilmeyen yıllardan kalan tozlu bir polisiye: Yakut Gözlü Kedi



Yıl: 1969

1969 Tür: Polisiye gerilim

Polisiye gerilim Yönetmen: Nejat Saydam

Nejat Saydam Senarist: Nejat Saydam ve Ümit Denzi

Nejat Saydam ve Ümit Denzi Oyuncular: Cüneyt Arkın, Selda Akkor, Neriman Köksal

Cüneyt Arkın’ın kariyerindeki ilk büyük yapımlardan biridir Yakut Gözlü Kedi. James Bond hikayelerinden esinlenildiği de asla gizlenmez. Kore’de, çağlar öncesinden kalan bir Buda heykelinin yakut taşından gözleri çalınmıştır. Dönemin izleyicisine göre epey gerilim dolu olan yapım, bugün izlediğindiğinde belki biraz eğreti durabilir. Ancak zamanında Türk sinemasında nelerin denendiğini görmek isterseniz, tavsiye ederiz.

Eğer Cüneyt Arkın dediysek Yeşilçam klasiği bir romantik film olmadan devam edemeyiz. Edebi yönü ağır basan, repliklerin aşk romanlarından fırladığı film: İnsanlar Yaşadıkça

Yıl: 1969

1969 Tür: Romantik dram

Romantik dram Yönetmen: Memduh Ün

Memduh Ün Senaryo: Duygu Sağıroğlu

Duygu Sağıroğlu Oyuncular: Cüneyt Arkın, Sema Özcan, Gülten Ceylan

Yeşilçam’da romantik filmlerin zirve yaptığı yıllarda elbette Cüneyt Arkın da jön olarak türe katkı vermişti. İnsanlar Yaşadıkça, adı gibi edebi yönü ağır. Eski aşk filmlerini sevip dönemin İstanbul ve Türkiyesini görmek isteyenler için bekliyor.

Cüneyt Arkın’a En İyi Erkek Oyuncu ödülünü getiren polisiye gerilim filmi: Yaralı Kurt

Yıl: 1972

1972 Tür: Suç

Suç Yönetmen: Memduh Ün

Memduh Ün Senarist: Selim İleri

Selim İleri Oyuncular: Cüneyt Arkın, Selda Alkor, Neriman Köksal

Suç filmleri de Yeşilçam’da önemli bir yere sahipti. Bu filmde hapisten çıkan bir kiralık katile hayat veren Cüneyt Arkın, o dönemde etkisini çokça hissettiren “Almanya’ya göç” hikayesinde baş rolü oynar. Tanımadığı birinden bir cinayet işi alan bu katil, dolandırılır ve intikam almaya çalışır.

Başarılı bir gazetecinin başına neler gelebilir? Mağlup Edilemeyenler filmi, Türkiye’de beklentilerin hiç değişmediğini kanıtlıyor:

Yıl: 1976

1976 Tür: Dram

Dram Yönetmen: Atıf Yılmaz

Atıf Yılmaz Senarist: Erdoğan Tünaş ve Atıf Yılmaz

Erdoğan Tünaş ve Atıf Yılmaz Oyuncular: Cüneyt Arkın, Müjde Ar, Hayati Hamzaoğlu

Üç erkek tarafından kaçırılıp tecavüze uğrayan bir kadının yaşadığı trajediyi haber yapar gazeteci Murat… İşte o zaman başlar, tıpkı bugünkü kadın cinayetleri ve tecavüz vakalarında olduğu gibi hedef saptırmalar... Kadın suçlu ilan edilir, ancak Murat gazetecilik görevi gereği gerçeklerin peşine düşer. Arkın, bu filmle Altın Portakal’da En İyi Erkek Oyuncu seçilmiştir…

Adı sansürlenen film "Darbe" ya da sansürlü adıyla İki Arkadaş:

Yıl: 1978

1978 Tür: Dram

Dram Yönetmen: Yavuz Özkan

Yavuz Özkan Senarist: Olkan Özyurt

Olkan Özyurt Oyuncular: Cüneyt Arkın, Yadigar Ejder, Fikret Hakan

Bir cinayeti çözmeye çalışan Kore gazisi iki arkadaşın hikayesini izliyoruz. Ancak cinayetin izleri onları ülkedeki sosyal ve politik sorunların içerisine sürüklemektedir. Adı ve işçi-işveren metni sebebiyle senaryosu revize edilen filmin adı da İki Arkadaş olarak değiştirilmişti.

Manisa’daki Soma faciasını hatırladınız mı? Olası sebepleri bu filmde yıllar önce anlatılmıştı:

Yıl: 1979

1979 Tür: Dram

Dram Yönetmen: Yavuz Özkan

Yavuz Özkan Senarist: Yavuz Özkan

Yavuz Özkan Oyuncular: Cüneyt Arkın, Sümer Tilmaç, Renan Fosforoğlu

Altın Portakal’da 7 ödül birden alan bu eşsiz yapım, bir grup maden işçisinin verdikleri mücadeleyi anlatır bize ama ne mücadele… Dönemin toplumsal, sosyal ve siyasal yapısına ilişkin filmde verilen mesajlar o kadar net, o kadar çarpıcı ki burada yazarak anlatmak oldukça zor. Yeniden çekilmesi durumunda aynı ödülleri alır mı, aynı şekilde sevilir mi bilemiyoruz.

Cüneyt Arkın artık yakışıklı jön, süper kahraman rollerinden sıyrılmıştır. Artık Türkiye gerçeklerini anlatır: Vatandaş Rıza

Yıl: 1979

1979 Tür: Dram

Dram Yönetmen: Yavuz Özkan

Yavuz Özkan Senarist: Yavuz Özkan

Yavuz Özkan Oyuncular: Cüneyt Arkın, Sümer Tilmaç, Renan Fosforoğlu

70’li yılların sonuna doğru tıpkı Kemal Sunal ve Tarık Akan gibi Cüneyt Arkın da halkın içinden, sokaktaki insandan izler taşıyan filmlerde rol almaya başlar. Yaşadığı gecekondu, zengin bir gencin arabasıyla çarpması sonucu yıkılan demir işçisi Rıza; hakkını yasal yollarla aramaya çalışır. Parayla susturulan komşuları olaya dahil olmayınca yalnız kalır Rıza...

Hikayesi Baba II filminden esinlenilen Baba Kartal:

Yıl: 1979

1979 Tür: Dram

Dram Yönetmen: Cüneyt Arkın

Cüneyt Arkın Senarist: Sefa Önal

Sefa Önal Oyuncular: Cüneyt Arkın, Deniz Akbulut, Bilal İnci

1974 yapımı Baba 2 filminde Sicilya’nın köyünden ABD’ye göç eden Don Carleone’nin hikayesi, pek çok filme ilham olmuştı. Yeşilcam’ın uyarlama eserlerinden birisi olarak sivrilen Baba Kartal da bu hikayeyi yerelleştirip köyden kente göç eden yoksul bir adamın ailesiyle birlikte kirli işlere bulaşma hikayesini anlatıyor.

Cüneyt Arkın’ın yazdığı, yönettiği ve başrolünde oynadığı film: Kanun Gücü

Yıl: 1979

1979 Tür: Polisiye macera

Polisiye macera Yönetmen: Cüneyt Arkın

Cüneyt Arkın Senarist: Cüneyt Arkın ve Sefa Önal

Cüneyt Arkın ve Sefa Önal Oyuncular: Cüneyt Arkın, Deniz Akbulut, Haluk Durak

Polis memuru Ahmet, İstanbul’daki büyük uyuşturucu şebekeleri ve kaçakçılık ağlarının sahibi mafya babası Sungur ile mücadele eder bu filmde. Polis memurluğundan atılan Ahmet, yılmayacak ve mücadele etmeye devam edecektir.

Anadolu’nun bir köyüne cumhuriyeti anlatan öğretmenin mücadelesi: Öğretmen Kemal

Yıl: 1981

1981 Tür: Dram

Dram Yönetmen: Remzi Jöntürk

Remzi Jöntürk Senarist: Mehmet Aydın

Mehmet Aydın Oyuncular: Cüneyt Arkın, Fikret Hakan, Eşref Kolçak

Adını tahmin ettiğiniz gibi Atatürk’ten alan, genç Türkiye Cumhuriyeti’nin yetiştirdiği vefakar öğretmen Kemal, Anadolu’da, nüfusunun çoğunluğu okuma yazma bilmeyen bir köyde görevlendirilir. Ancak burada sadece öğrencilerine ders anlatmakla kalmayacaktır Kemal, inandıkları uğruna tüm köyü karşısına alacaktır.

Bir babanın dramatik hikayesi: Oğulcan

Yıl: 1990

1990 Tür: Dram

Dram Yönetmen: Cüneyt Arkın

Cüneyt Arkın Senarist: Cüneyt Arkın

Cüneyt Arkın Oyuncular: Cüneyt Arkın, Kadir Kök, Orhun Seydik

Senaryosunu ve yönetmenliğini Cüneyt Arkın’ın üstlendiği bu yapım, Arkın’ın kariyerinde bir dinlenme noktası gibi. Uzun yıllar mücadele filmleriyle izleyici karşısına çıkan Arkın, bu filmde eşi tarafından terk edilen bir babanın oğlu ile hayatta kalma mücadelesini anlatır.

Bir dönem bakanlık tarafından yasaklanan film: Gülün Bittiği Yer

Listedeki diğer filmler gibi YouTube’da yayınlanan versiyonu yok bu filmin. 12 Eylül dönemindeki trajik olayları ve etkilerini anlatan yapımın, yayınlandıktan sonra bir süre boyunca Türkiye’de yayınlanması, dağıtılması yasaklanmıştı.

BONUS: Eğer kabul etseydi Cüneyt Arkın’ı gerçek James Bond olarak izleyecektik:

Sinema tarihinin en jenerik karakterlerinden olan James Bond, bugüne kadar pek çok aktör tarafından canlandırıldı. Üstelik bu aktörler sadece ABD’li ya da İngiliz değillerdi. Yapımcılar ilk James Bond filminin başarısının ardından yeni bir yüz arayışına girer ve dönemin parlayan yıldızı Cüneyt Arkın için İstanbul’a gelirler. Ancak kendisi bu teklifi reddeder. Yerine seçilen Roger Moore, 7 film boyunca Bond karakterine hayat verir. Arkın o günleri ve teklifi neden reddettiğini şöyle anlatıyor:

“Efsane falan değil, gerçekten reddettim... Adamlar buraya kadar geldiler ama ben sıcak bakmadım. Benim yerime de Roger Moore’u James Bond yaptılar. Hollywood’da özel hayat falan kalmıyor. Ne istediğin gibi gezebiliyorsun ne de dostlarla bir-iki laf edebiliyorsun. Burada da özel hayatım yoktu ama milletimin içindeydim en azından. Kendi çöplüğümde ötüyordum. Yıllar sonra bir davette Ömer Şerif’le karşılaştık. ‘Her şeyim var ama vatanım yok’ dedi bana. O dolarları kazanabilmek için vatansız olacaksın arkadaş. Bu da bana uymaz."

Kaynaklar: t24, leblebitozu.com