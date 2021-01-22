Cyberpunk 2077'de Zamanı Kontrol Etmenizi Sağlayacak Mod

Çıkışıyla tüm oyuncuları hayal kırıklığına uğratan ancak bir o kadar da benzersiz bir atmosfer sunan Cyberpunk 2077 için zamanı kontrol etmenizi sağlayan bir mod yayınlandı.

Cyberpunk 2077, uzun süredir beklediğimiz hayallerimizin oyunu olarak çıkamamış olsa da hâlâ fazlasıyla iyi bir atmosferi ve hikâyeyi bizlere sunuyor. Oyun içindeki hataları görmezden geldiğimizde tadından yenmeyen bu ikili, bazı oyuncuların oyunu bitirmiş olmalarına rağmen oynamaya devam etmelerinin de ana sebebi olarak sayılabilir.

Cyberpunk 2077'yi hâlâ oynanabilir kılan şeylerden biriyse oyun için geliştirilen modların artık peş peşe çıkıyor olması. Bugünse oynanışınızı doğrudan etkilemeyen ancak kullanışlı olabilecek bir modla karşınızdayız. LimakXRobczuk kullanıcı isimli birisi tarafından geliştirilen mod, Night City'nin zamanını kontrol etmenizi sağlıyor.

Zamanı yavaşlatabilir, hızlandırabilir ya da durdurabilirsiniz:

Eğer Night City'deki zamanın fazla hızlı aktığını düşünüyor ve zamanı dondurmak ya da gerçek dünyadaki hıza ulaştırmak istiyorsanız, Real Time Pass isimli bu moddan yardım alabilirsiniz. Mod, gece ve gündüzün gerçek dünyadaki gibi olmasını sağlayan seçeneğiyle birlikte zamanı 2 ya da 4 kat hızlandırmanızı ve hatta tamamen durdurmanızı sağlayabiliyor.

Bununla birlikte oyun içinde zamanı bir anda ileri almak da istiyor olabilirsiniz. Bu mod sizlere bu kolaylığı da sunuyor. Üstelik zamanı kontrol etmek için klavyenizdeki NumPad + ve – tuşlarını kullanmanız yeterli oluyor. Tuşlara her bir dokunuşunuz, Night City'de 1 saat geçmesini ya da gerilemesini sağlıyor.

Night City'nin zamanını kontrol etmek istiyorsanız, LimakXRobczuk tarafından geliştirilen Real Time Pass moduna bu bağlantıya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Modu yüklemek için indirdiğiniz 'RealTimePass' isimli dosyayı Cyberpunk 2077'nin kurulu olduğu klasör > bin > x64 > plugins > cyber_engine_tweaks > mods klasörüne atmanız yeterli. Ayrıca geçtiğimiz haftalarda yayınlanan üçüncü şahıs kamera moduna da göz atmayı unutmayın.

