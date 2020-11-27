Cyberpunk 2077'nin DLC'si Oyun Çıktıktan Sonra Duyurulacak

CD PROJEKT RED başkanı Adam Kicinski, bugünkü toplantıda Cyberpunk 2077 DLC'sinin oyun çıktıktan sonra duyurulacağını açıkladı. Kicinski, daha önce DLC'yi oyun çıkmadan önce duyurmayı planladıklarını belirtti.

Oyuncular olarak uzun zamandır dört gözle yolunu beklediğimiz Cyberpunk 2077'ye kavuşmamıza artık günler kaldı. Bu sözü daha önce söylemiş olsak da 10 Aralık, sonunda gerçekten de oyunla buluşacağımız tarih olacak gibi duruyor. Oyun, muhteşem olmasını beklediğimiz dünyasıyla gümbür gümbür geliyor.

Ancak oyunun kendisine henüz kavuşmadan oyun hakkında cevabı merak edilen bazı sorular da bulunuyor. Bu sorulardan birisiyse oyuna gelecek DLC ve bunun ne zaman yayınlanacağıydı. İşte oyunun geliştiricisi CD PROJEKT RED, bugün bu konu hakkında açıklama yaptı.

DLC, oyun çıktıktan sonra duyurulacak:

CD PROJEKT RED başkanı Adam Kicinski, üçüncü çeyrek kazanç çağrısında yeni haberler verdi. Adam Kicinski, ilk başta planlarının oyunun DLC'sini oyun çıkmadan önce duyurmak olduğunu belirtti. Fakat Kicinski, son ertelemeden sonra stüdyonun 10 Aralık'a kadar DLC hakkında bir bilgi paylaşmaktan vazgeçtiğini açıkladı.

Adam Kicinski, açıklamasında "Oyunculara oyunu sağlamak için piyasaya sürülmesini beklemeye ve bunun ardından gelecekteki projeler hakkında konuşmaya karar verdik." ifadesini kullandı. Kicinski, bu açıklamayı yaptığı aynı konferansta oyunun her platformda gayet iyi performans gösterdiğini açıklamıştı.

CD PROJEKT RED başkanı, bu açıklamalarının yanı sıra oyuncuların içini rahatlatacak bir ifadeye de yer verdi. Başkan Adam Kicinski, oyunun Aralık ayında çıkacağına ve ertelenmeyeceğine dair söz verdi. Bakalım Cyberpunk 2077, 3 kez ertelendikten sonra oyuncuların bir hayli yükselen beklentilerini karşılayabilecek mi?