CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'yi PS5 Pro İçin Yenilemeyecek

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077'yi PlayStation 5 Pro için güncellemeyi planlamadıklarını açıkladı.

Sony'nin yeni konsolu PlayStation 5 Pro için pek çok stüdyo oyunlarını yeniden elden geçiriyor ve daha gelişmiş grafiklerle karşımıza çıkıyor. Pek çok oyuncunun gönlünde ayrı bir yeri olan Cyberpunk 2077 için ise CD Projekt Red'in herhangi bir geliştirme planı bulunmuyor.

Elbette ki her konsol gibi PlayStation 5 Pro'nun da başarıya ulaşması için konsolun oynatabileceği yapımlar da olması gerekiyor. Sony de bunun için PlayStation 5 Pro'ya "40-50 kadar" geliştirilmiş oyun ekleneceğini ifade etmişti. Bu oyunların arasında Cyberpunk 2077 yer almayacak.

PlayStation 5 Pro için yeni oyunlar geliyor

Şu ana kadar Horizon Forbidden West, Alan Wake 2, Demon's Souls, The Last of Us Part 2 Remastered, The Callisto Project, Star Wars Jedi: Survivor, No Man's Sky ve Silent Hill 2 gibi oyunların PlayStation 5 Pro için geliştirilmiş versiyonunu görmüştük. Bu yapımların arasına yenileri de eklenecek.

Cyberpunk 2077 için yeni bir güncelleme gelmeyecek olması aslında çok da şaşırtıcı değil zira oyunun geliştirme süreci çok uzun zaman önce sona ermişti. Stüdyonun çalışanları şimdi yeni Witcher oyunu üzerinde çalışıyor. Yine de oyunseverlerin oldukça pahalı bir konsol aldıktan sonra sevdikleri bir oyunun bu konsoldan tam olarak faydalanamamaktan dolayı mutsuz olacaklarını söylemek mümkün.