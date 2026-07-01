Cyberpunk: Edgerunners 2'nin Yeni Fragmanı Yayımlandı: İşte Yayınlanacağı Tarih! [Video]

Bir süredir 2. sezonu dört gözle beklenen Cyberpunk: Edgerunners 2'den yeni fragman yayımlandı.

İlk sezonuyla kalbimizi paramparça eden, siber dünyayı kasıp kavuran Cyberpunk: Edgerunners'tan önemli haberler var.

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CD PROJEKT RED ve TRIGGER, Cyberpunk: Edgerunners 2 duyurusunu gerçekleştirdi. Merakla beklenen yeni sezondan ilk fragman nihayet yayınlandı ve çıkış tarihi 2026 sonbaharı olarak kesinleşti. Netflix ekranlarında yayınlanacak yapım, bu kez yepyeni bir hikâyeyle karşımıza çıkıyor.

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Cyberpunk: Edgerunners 2 fragmanı

Yeni karakterler, benzer sokaklar

"David ve Lucy’nin hikâyesine ne oldu?" diyenleri duyar gibiyiz. Ne yazık ki bu sezon tamamen bağımsız bir hikâyeyi anlatacak. Night City’nin acımasız ve parıltılı sokaklarında hayatta kalmaya çalışan tamamen yeni bir paralı asker grubuna konuk olacağız. Şehrin çok daha karanlık yüzünü keşfedeceğimiz bu sezonda, aksiyonun dozu bir an bile düşmeyecek gibi görünüyor.

Yönetmen koltuğunda Kai Ikarashi otururken, hikâyenin arkasında yine CD PROJEKT RED’in yetenekli kalemi Bartosz Sztybor var. Ayrıca fragmanla birlikte Rico Nasty’nin anime için hazırladığı "You Can’t Run From Me" adlı nefis parça da müzik platformlarındaki yerini aldı.