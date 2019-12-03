Tesla, Polis Aracına Çevrilecek 15 Cybertruck Siparişi Aldı

Cybertruck ilginç tasarımı ve özellikleriyle birçok markanın diline dolansa da, Tesla'nın elektrikli kamyoneti polis departmanlarının ilgisini çekiyor. Meksika'da bir belediye başkanı 15 Cybertruck sipariş ederek polis ve belediye aracına çevirecek.

Tesla geçtiğimiz ay Cybertruck'ı tanıttığında, aracın tasarım birçok insanı şok etti. Ancak kimisi aracın daha önce alışık olmadığımız görünümüne takılırken, kimisi de teknik özelliklerine ve maliyetine odaklanıyor. Meksika'da bir belediye başkanı, Tesla'dan polis araçlarına dönüştürülmek üzere 15 Cybertruck sipariş etmeye karar verdi.

Ciudad Valles eyaletdeki San Luis Potosi şehrinin belediye başkanı Adrián Esper Cárdenas, elektrikli kamyonetin yerel polis ve belediye aracı olarak büyük potansiyele sahip olduğunu belirtti. "Çektiğimiz fotoğrafları bize indirim yapıp yapmadıklarını görmek için Elon Musk'a göndereceğim" diyen Cárdenas, araçları ayırtmak için 30 bin peso (yaklaşık 3350 TL) olan maaşını kaynak olarak kullanıyor.

Belediye başkanı siparişlerin 10 tanesini çift motorlu, 5 tanesini ise en yüksek performansı sunan üç motorlu Cybertruck'a verdiğini belirtti. Ayrıca satın alma konusunda seçmenlerine danışmadığını ancak polis, çöp toplama ve diğer kullanımlar için elektrikli araçları satın alma kararının çevre bilinci olduğunu söyledi.

Cárdenas, sipariş ettiği modeller 49.900 dolar ve 69.900 dolarlık fiyat etiketlerine sahip olmasına rağmen, Cybertruck'ın bakım masraflarının düşük olması ve elektrikli olması nedeniyle yıllık 24 milyon peso (7 milyon TL) tasarruf sağlayacaklarını öne sürdü.

Dubai Polis Teşkilatı da daha önce Twitter hesabından teşkilatın logosuna göre giydirilmiş bir Cybertruck fotoğrafı paylaşarak, araç filosunu Tesla Cybertruck ile büyütmek istediğini açıklamıştı.