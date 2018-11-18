Star Citizen, 200 Milyon Dolar Gelir Elde Etti

Dünyanın en çok merak edilen oyunları arasında yer alan Star Citizen, 200 milyon dolarlık geliriyle, geliştiricisini daha şimdiden memnun etmeyi başardı.

2012’de hayatına bir Kickstarter projesi olarak başlayan ve kısa sürede milyonlarca destekçiye sahip olan Star Citizen, toplamda 200 milyon dolar kazanmayı başardı. 2.121.222 oyuncudan toplamda 200.009.399 dolar gelir elde ettiklerini belirten geliştirici Imperium Games, 200 milyon dolarlık bir bütçeyle, tüm zamanların en iyi grafiğe sahip detaylı oyunlarından birini geliştirmeye devam ediyor.

200 milyon dolarlık gelirin büyük bir kısmını oyunda kullanılan sanay uzay gemilerini satarak kazandığını belirten geliştirici, oyunda çeşitli noktalara hitap eden paketlerin büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Aradan geçen bunca yıla rağmen hala çıkışını gerçekleştiremeyen oyun, çıkmadan bu kadar büyük bir kitleye kendini beğendirmeyi başararak ayrıca büyük bir övgüyü hak ediyor. Planlamaya göre oyun, 2019’un ikinci çeyreğinde çıkışını gerçekleştirecek. Oyun çıkar çıkmaz 2 milyon oyuncuya dağıtılacağı düşünülürse, GTA 5, Call of Duty gibi büyük yapımlarda gördüğümüz etkiyi yaratması bekleniyor.

Oyunda, yıldızlararası yolculuk yapan bir uzay kaşifi olacağız. Derin uzayda, çeşitli uzay gemileri, gezegenler ve üsler arasında gezerek büyük bir maceraya atılacağız.