YouTube'un en önemli alternatiflerinden olan video paylaşım platformu Dailymotion, Türkiye'ye temsilci atama kararı aldı. Kararı Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda alınan bir kararla, ülkemizde faaliyet gösteren sosyal medya kuruluşlarının Türkiye'de bir temsilci bulundurması zorunlu hale getirilmiş, kısıtlamaya uymayan firmalara da ciddi yaptırımlar uygulanması kararlaştırılmıştı.

Daha önce YouTube, VK ve TikTok, Türkiye'ye bir temsilci atama kararı almıştı. Bu firmalara şimdi de milyonlarca kişinin kullandığı bir diğer video paylaşım platformu olan Dailymotion da katılmaya karar verdi.

Bakan Yardımcısı açıkladı

Dailymotion'ın Türkiye temsilcisi atama kararını açıklayan ise Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan oldu. Sosyal medya hesabından kararı açıklayan Sayan, gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

"TikTok’tan sonra Dailymotion’dan da güzel haber geldi. Türkiye’den günlük erişimi 1 milyondan fazla olan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılardan Dailymotion da Türkiye’de temsilci atadı. Henüz temsilci atamayan sosyal ağlardan da en kısa zamanda aynı adımı bekliyoruz!"

Böylelikle Dailymotion, olası yaptırımların da önüne geçmiş oldu. Daha önce temsilci atamamış olan platformlara kademeli olarak para cezası uygulanmış, yine de temsilcilik açmayan firmalara reklam yasakları gündem olmuştu.

Sosyal medya devlerine temsilci zorunluluğu

Türkiye'de günlük erişimi 1 milyonun üstünde olan yabancı merkezli sosyal medya platformlarına Türkiye'ye temsilcilik açma zorunluluğu getirilmişti. Bu zorunluluğa uymayan şirketlere önce para cezası kesiliyordu.

Düzenli tekrar eden ve artarak giden para cezalarının ardından da platformlara reklam yasağı geldi. Ayrıca platformlara bu süreçte ülkemizden para göndermek de engellendi. Yine de temsilci atamayan platformlara erişim ise zaman içerisinde azaltılacak. Ayrıca firmaların kullanıcı bilgilerini Türkiye'de tutma zorunluluğu da bulunacak.

Başka ülkelerde de benzeri sosyal medya düzenlemeleri yapılırken, alınan kararlar da tartışma yaratmaya devam ediyor. Bakalım önümüzdeki süreçte başka hangi sosyal medya devleri ülkemize bir temsilci atayacak?