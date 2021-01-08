Çin merkezli video paylaşım uygulaması TikTok, geçtiğimiz aylarda yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası kapsamında ülkemizde bir temsilci atayacağını açıkladı. TikTok ayrıca platformun temelini oluşturan ifade özgürlüğünün korunacağını da bildirdi.

1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren Sosyal Medya Yasası kapsamında ülkemizde hizmet veren YouTube, Twitter, Facebook Instagram ve TikTok gibi sosyal medya uygulamaları "sosyal ağ sağlayıcı" olarak yeniden adlandırılmış ve bu şirketlere bazı yükümlülükler getirilmişti.

Bu kapsamda Türkiye'de günlük erişimi 1 milyonu aşan yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcıların, ülkemizde birer temsilci belirleyip bildirmeleri gerekiyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal ağ sağlayıcılarına tanınan süre geçtiğimiz kasım ayında sona erse de Facebook, Instagram, Twitter, TikTok ve LinkedIn gibi bazı platformlar ülkemizde henüz birer temsilci atamış değil.

TikTok, Türkiye'de temsilci atayacağını açıkladı:

Konuyla ilgili Twitter hesabından bir duyuru yapan Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, VK ve YouTube'un ardından TikTok'un da Türkiye'de temsilci atayacağını açıkladı. Sayan, yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"VK ve YouTube’un ardından bugün yaptığımız görüşmeler neticesinde TikTok da temsilci atayacağını açıkladı. Temennimiz diğer sosyal ağ sağlayıcıların da bir an önce temsilcilerini bildirmeleri ve yükümlülüklerini yerine getirmeleri. Hayırlı olsun!"

TikTok ise resmî sitesinden yaptığı açıklamada, "Faaliyet gösterdiğimiz pazarlarda, onlara katılmasak bile yerel yasalara saygı göstermekte kararlıyız. Bu itibarla, yasanın gerekliliklerine uyacağız" İfadelerine yer verdi.

Yasalara uyarken platformun temelini oluşturan ifade özgürlüğünü korumaya devam edeceklerini bildiren TikTok, alınan bu kararın TikTok'un içerik inceleme politikalarında veya kullanıcı verilerini yönetme şeklinde herhangi bir değişiklik yapmayacağını da açıkça belirtti.

Sosyal Medya Yasası kapsamında ülkemizde temsilcilik açmayan platformlara 18 Ocak 2021 tarihi itibarıyla reklam yasağı uygulanacak. Söz konusu yasak uygulamaya koyulunca platformlar, Türkiye’deki herhangi bir KOBİ ya da büyük ölçekli firmadan ve ajanslardan reklam alamayacaklar. Bir başka deyişle KOBİ'ler ve şirketler reklam veremeyecekler.