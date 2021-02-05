Danimarka, Dünyanın İlk Enerji Adasını İnşa Ediyor

Danimarka, Kuzey Denizi'nde dünyanın ilk enerji adasını inşa etmeye hazırlanıyor. 3 milyon haneye enerji üretme kapasitesine sahip olacak olan enerji adası, aynı zamanda Danimarka'nın şimdiye kadar gerçekleştirdiği en büyük inşaat projesi.

Dünyanın pek çok ülkesi, gezegenimizin yaşadığı iklim krizi sebebiyle geleceğe yönelik büyük adımlar atmaya başladı. Özellikle Avrupa ülkeleri bu konuda şu an için öncü ülkeler konumunda ve yeşil enerji için ciddi yatırımlar yapılıyor.

Danimarka da bu ülkelerin başında geliyor. 2030 yılına kadar ülkedeki sera gazı emisyonunu yüzde 70 oranda azaltmayı ve 2050 yılında ise sıfır karbon seviyesine gelmeyi taahhüt ettiği İklim Yasası çalışmaları kapsamında Danimarka, ilk büyük projesini hayata geçirmeye hazırlanıyor. Kuzey Denizi'nde inşa edilecek olan dev enerji adası, rüzgar türbinleri ile enerji üretecek. Danimarka aynı zamanda geçtiğimiz Aralık ayında yine aynı yasa kapsamında Kuzey Denizi'nde gerçekleştirilen tüm petrol ve doğalgaz arama çalışmalarını durdurduğunu açıklamıştı.

Ada, 200 dev rüzgar türbini için merkez görevi görecek:

Kuzey Denizi'nde karadan 80 km açıklıkta inşa edilecek olan enerji adasının büyüklüğü ilk etapta 18 futbol sahası büyüklüğünde yani yaklaşık olarak 120 bin metrekare olacak. Ancak sonrasında adanın büyüklüğünün 460 bin metrekareye yükseltilmesi bekleniyor. 34 milyar dolarlık bir bütçe ile hayata geçirilecek olan ada, 200 dev rüzgar türbini için merkez görevi görecek.

Açık deniz rüzgarlarından faydalanarak enerji üretecek olan ada, 3 milyon haneye enerji sağlayabilecek. Ayrıca henüz resmi şekilde belirlenmemiş olsa da bu enerji adasından İngiltere, Almanya ve Hollanda da faydalanabilecek. Projenin tamamlanması için öngörülen tarih ise 2033.

Daha küçük bir başka enerji adası için de planlamalar devam ediyor:

Kuzey Denizi'nde inşa edilecek dev enerji adasının yanında Danimarka, Baltık Denizi'nde bulunan Bornholm açıklarında daha küçük bir enerji adası da inşa etmeyi planlıyor. Bu enerji adası üzerinden Almanya, Belçika ve Hollanda'ya elektrik sağlanması için anlaşmalar da imzalanmış durumda.