Enerji Bakanından Doğalgaz Çalışmalarına İlişkin Açıklama

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin doğalgaz çıkarma çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Fatih Sondaj Gemisi'nin şubat ayının başında Türkali-2 kuyusundaki sondaj çalışmalarına başlayacağını söyleyen Dönmez, gazın 2023'te Filyos'tan çıkacağını beyan etti.

Geçtiğimiz günlerde sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de bulunan 405 milyar metreküplük doğalgazı çıkarmak için başlattığı, Türkali-1 kuyusundaki sondaj çalışmalarını tamamladığını aktarmıştık. Şimdi bu konuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sondaj gemisinin bu kez Türkali-2 kuyusu için sondaj çalışmalarına başlayacağını açıkladı.

Bloomberg HT'nin yayınına konuk olan Bakan Dönmez, Türkali-2 kuyusundaki sondaj çalışmalarının şubat ayının ilk günlerinde başlayacağını söyledi. Bu kuyudaki deniz derinliğinin 2.000 metre civarında olup, görevin oldukça zorlu olduğunu dile getiren Fatih Dönmez, sondaj açıldıktan sonra da çalışmaların devam edeceğini ve burada bulunan gazın karaya ulaştırılması için hazırlıklar yapılacağını ifade etti.

Sakarya Gaz Sahası'nda bulunan doğalgaz, 2023 yılında Filyos'tan karaya ulaşacak

Karadeniz açıklarında bulunan doğalgazla ilgili yapılan açıklamalarda, bu gazın 2023 yılında Filyos'tan karaya ulaşılacağı ifade edilmiş. Bakan Dönmez, katıldığı yayında da aynı cümleleri tekrar kurdu. Mühendislik çalışmalarının da devam ettiğini belirten Dönmez, gazın 2023 yılında Filyos'tan karaya çıkıp, ulusal iletim sistemine bağlanacağını söyledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, bu gazın daha ekonomik olup, vatandaşın lehine kullanılacağını beyan etti.

Bakan Dönmez'in yaptığı açıklamalar, Fatih Sondaj Gemisi ile sınırlı değildi. Geçtiğimiz yılın en çok konuşulan meselelerinin başında gelen Akdeniz ile ilgili de açıklamalarda bulunan Dönmez, geçtiğimiz iki yılda 8 kez sondaj çalışması yapıldığını ancak istenen bulgulara ulaşılmadığını ifade etti. Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa'nın bölgede aktif olarak çalıştığını belirten bakan, Yavuz Sondaj Gemisi'nin de Taşucu'nda olduğunu, kısa bir süre sonra nerede çalışacağına karar verileceğini söyledi.

Çıkarılan doğalgaz, nasıl depolanacak?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklama yaptığı başlıklardan bir diğeri de Karadeniz ve ihtimalli olarak da Akdeniz'de çıkarılacak doğalgazın nasıl depolanacağı ile ilgiliydi. Türkiye'nin yıllık doğalgaz tüketiminin 50 milyar metreküp olduğunu ifade eden Dönmez, bu gazın Tuz Gölü ve Silivri'de bulunan depolama tesislerinde sırasıyla 700 milyon metreküp ve 3.14 milyar metreküp depolama hacmine sahip olunduğunu söyledi. Bu tesislerde çalışmaların devam ettiğini belirten Fatih Dönmez, 2023'e kadar 10 milyar metreküp depolama alanı kazanılacağını, bu depoların yazın doldurulup, kışın vatandaşa sunulacağını beyan etti.