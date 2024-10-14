Bugün dünyayı heyecanlandıran bir haber geldi: 2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazananlar arasında Türk asıllı ünlü ekonomist Daron Acemoğlu da yer alıyor! Peki, Daron Acemoğlu'nu bu kadar özel kılan nedir?

"Kurumların nasıl oluştuğu ve refahı nasıl değiştiğini" bakış açısı çığır açıcı çalışmalarıyla Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson bu prestijli ödüle layık görüldüler.

Sadece akademik dünyada değil Türkiye’de büyük yankı uyandıran Daron Acemoğlu’nu biraz yakından tanıyalım.

Daron Acemoğlu kimdir?

1967’de İstanbul'da doğan Daron Acemoğlu, ilkokulu Aramyan Uncuyan Ermeni İlkokulunda, liseyi de Galatasaray Lisesinde okuduktan sonra lisans derecesini York Üniversitesinde tamamladı.

Yüksek lisans ve doktora derecelerini ise Londra Ekonomi Okulundan alan Acemoğlu,1993’ten beri Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) ekonomist olarak görev yapıyor ve 2000’de ekonomi profesörü ünvanına layık görüldü.

Dopdolu bir kariyeri var.

Acemoğlu, akademik kariyeri boyunca siyasal ekonomi, gelir durumu eşitsizliği, çalışma ekonomisi ve ekonomik kalkınma gibi konular üzerinde yoğunlaştı.

Üniversitedeki ilk yıllarında “Tüketicinin Kendine Güveni ve Rasyonel Beklentiler: Faillerin İnançları Teori ile Tutarlı mıdır?” makalesi 1996’nın en iyi makalesi seçildi.

Ekonomi dünyasında oldukça saygın bir yere sahip Acemoğlu, 2005’te ekonomiye en büyük katkıyı sağlayan 40 yaş altındaki bilim insanlarına verilen John Bates Clark madalyasına da layık görüldü.

2012’de ise “Ulusların Düşüşü: Güç, Refah ve Yoksulluğun Kökenleri” kitabı New York Times gazetesinin en çok satan kitapları arasındaydı.

2021’de yayımlanan bir rapora göre de dünyadaki en çok alıntı yapılan ilk 10 ekonomist arasında yer aldı.

Nobel Ödülü'ne uzanan yol.

Acemoğlu'nun akademik kariyeri boyunca eğildiği en önemli konu, ekonominin toplumlar üzerindeki uzun vadeli sonuçları oldu.

Onun çalışmaları, yalnızca ekonomik teoriler değil, aynı zamanda sosyal bilimlerle ekonomi arasındaki bağlantılar da araştırılarak, ekonomik büyümenin ve kalkınmanın yalnızca doğal kaynaklar ya da teknolojiyle değil, güçlü ve etkili kurumlarla mümkün olduğu gösterildi.

Bu teoriler aslında birçok ülkenin kalkınma stratejilerini yeniden gözden geçirmesine yol açtı.

Türkiye'den bir dünya yıldızı daha çıktı.

Acemoğlu'nun Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanması, Aziz Sancar ve Orhan Pamuk'tan sonra Türkiye'nin üçüncü Nobel ödüllü ismi olması açısından da büyük bir gurur kaynağı oldu.

Uluslararası arenada kabul edilen ve saygı gören bir bilim insanı olmasının yanı sıra kendisi, Türkiye'de genç akademisyenlere de ilham vermeye devam ediyor. Özellikle ekonomik kalkınma ve eşitsizlik üzerine yazdığı eserler hem akademik hem de halk arasında geniş bir yankı buldu.

Kendisi bir kere daha bizler de Webtekno ekibi olarak tebrik ediyoruz.

Bu yılki Nobel ödülleri için: