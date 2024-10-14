2024 Nobel Ekonomi Ödülü'nün kazananları açıklandı. Türk asıllı ünlü ekonomist Daron Acemoğlu, Simon Johnson ve James Robinson ile ödülü elde etti.

İnsanlığa hizmet veren farklı kategorilerden başarılı isimlere dağıtılan Nobel Ödülleri’nin bu yılki ayağı geçtiğimiz haftadan bu yana gerçekleştiriliyordu. Şimdiye kadar fizik, kimya, edebiyat ve barış alanlarında ödüllerin verildiğini görmüştük. Bugün ise son ödül olan Nobel Ekonomi Ödülü’nün kazananı açıklandı.

Nobel Ekonomi Ödülü, 3 kişiye verildi. Bunlardan en çok dikkat çekeni başarılı Türk-Amerikalı Ekonomist Daron Acemoğlu’ydu. Diğer ikisi ise Simon Johnson ve James Robinson olarak açıklandı.

Toplumsal kurumların bir ülkenin refahı için ne kadar önemli olduklarını gösterdiler

İsveç Kraliyet Bilimler Akademisi Nobel Komitesi, ödüle ilişkin yaptığı açıklamada üç ekonomistin toplumsal kurumların bir ülkenin refahı için ne kadar önemli olduklarını gösterdiklerini belirtti bu konudaki çalışmalarını övdü.

Acemoğlu ve Johnson, ABD’de bulunan Massachussetts Teknoloji Enstitüsünde çalışmalarını sürdürüyordu. Robinson ise yine ABD’deki Chicago Üniversitesinde araştırmalarını yürütüyordu.

1967 İstanbul doğumlu olan Prof. Dr. Daron Acemoğlu, dünyanın önde gelen ekonomistlerinden biriydi. Acemoğlu, Birleşik Krallık’ta York Üniversitesinden Matematiksel Ekonomi ve Ekonometri alanında lisansını tamamlamıştı. Yüksek lisans ve doktorayı ise Londra Ekonomi Okulundan almıştı. 1993’ten beri de ABD’nin en önde gelen okullarından olan Massachusetts Teknoloji Enstitüsünde (MIT) görev alıyordu. Acemoğlu, burada şu anda ekonomi Profesörü olarak yer alıyor.

Geçen yılın kazananı için:

Bu yılki Nobel Ödülleri'nin kazananları için: