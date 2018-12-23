Darth Vader'ın Hikayesini Anlatan Alternatif YouTube Serisi

Star Wars evrenini seviyorsanız ve her zaman için alternatif hikayelere hazırsanız göz atmanız gereken yeni bir seri var.

Star Wars'un bu kadar sevilmesinin en büyük sebeplerinden biri, evreninin inanılmaz geniş olması. Her ne kadar son filmlerde beklenen başarı elde edilememiş olsa da böylesine büyük bir evrene dair işler izlemek her zaman için keyifli ve buna fan yapımları da dahil.

Star Wars Theory isimli bir YouTube kanalı da böyle düşünüyor olacak ki, serinin hayranları için Darth Vader'ın hikayesine odaklanılan alternatif bir film hazırlamış. Vader Episode 1: Shards of The Past - Star Wars Theory FanFilm ismiyle yayınlanan video, özellikle görsel olarak üzerinde hayli çalışılmış görünüyor.

Yukarıdan ilk bölümünü izleyebileceğiniz bu fan yapımının ismi bize bunun bir seri olduğunu ve devamının geleceğini işaret ediyor, ancak bunun ne zaman olacağına dair herhangi bir detay mevcut değil. Eğer siz de alternatif bir hikaye izlemek isterseniz, yapıma göz atabilirsiniz.