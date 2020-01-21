1971 model olmasına rağmen 35 bin kilometre bile binilmeyen bir Datsun (Nissan) "240Z" yeni sahibine teslim edilmeye hazırlanıyor. Neredeyse 50 yaşında olan bu klasik otomobil, kısa bir süre sonra 30 bin dolardan açık arttırmaya çıkarılacak.

Hem Türkiye'de hem de dünyanın farklı bölgelerinde popüler bir otomobil üreticisi olarak anılan Nissan, uzun bir geçmişe sahip. Şirket, şu sıralar Nissan olarak isimlendiriliyor olsa da aslında eskiden, "Datsun" ismine sahipti. Ancak Japon hükümetinin aldığı kararlar, Datsun'u tarihe gömüp Nissan markasını ortaya çıkardı.

Datsun, döneminin popüler otomobil üreticilerinden bir tanesiydi. Şirketin ürettiği araçlar hem Avrupa hem de ABD pazarlarına gönderiliyordu. Hatta şirketin en popüler modellerinden bir tanesi de "240Z" idi ve pek çok sürücü, 70'li yıllarda bu aracın hastasıydı. Ancak geçen yıllar, 240Z'yi bir kenara itti ve aracı günümüzde bulmak, neredeyse imkansız hale geldi.

Yaklaşık 50 yaşındaki Daysun 240Z böyle görünüyor

Yukarıda gördüğünüz araç, 1971 model bir Datsun 240Z. Araç, tamamen orijinal ve 35 bin kilometreden daha az yol gitmiş. İddialara göre bu araç, 1971 yılında ABD'nin Indiana eyaletinde bulunan bir Datsun bayisinin sahibi tarafından, diş hekimliğinden mezun olan oğluna hediye olarak verilmiş. Ancak genç diş hekimi araca neredeyse hiç binmemiş. Hal böyle olunca da bayi sahibi, aracı evindeki garaja çektirmiş ve bir çalışanını bu araca bakması için görevlendirmiş.

1971 model bir aracın onca yıl boyunca orijinal kalması ve kilometresinin bu kadar düşük olması kafa karıştırıcı görünebilir. Ancak aracı inceleyen uzmanlar, bugüne dek değişmesi gereken tüm parçaların orijinal olduğunu tespit etmişler. Ayrıca aracın iç kısmında bulunan bölümlerin pek çoğunda, araç teslim edildiğinde üzerinde bulunan plastik malzemelerin yırtıkları da bulunuyormuş. Yani araca ait hikaye, uzman incelemeleriyle destekleniyor.

Datsun 240Z'nin sahibi, geçtiğimiz yıl hayatını kaybetmiş. Şu sıralar ise aracın mirasçıları, 1971 model aracı açık artırma usulüyle satmaya karar vermişler. Üstelik mirasçılar, aracın başlangıç değerini 30 bin dolar olarak belirlemiş durumdalar. Aracın, açık artırma sonucunda ne kadara satılacağı ise şu an için büyük bir sır.