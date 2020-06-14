Ünlü oyuncu Dave Franco'nun ilk yönetmenlik deneyimi olan bağımsız yapım The Rental'ın gösterim tarihi belli oldu. Ancak filmin, o tarihten önce arabalı sinemada izleyicilerle buluşacağı duyuruldu.

ArcLight Sinemaları, Dave Franco'nun ilk yönetmenlik denemesi olan The Rental beyazperdeyle buluşmadan önce özel bir pop-up etkinliği hazırlıyor. Özel etkinlik, IFC Films ile ortaklaşa gerçekleştirilecek.

ArcLight Sinemaları’nın kapıları bir süredir kapalı olsa da, ArcLight ekibi ziyaretçilerine hala mümkün olduğunca film deneyimi yaşatmayı hedefliyor. Bu amaçla The Rental'ın gala tarihi olan 24 Temmuz’dan önce, 18 Temmuz Perşembe günü Vineland/ Kaliforniya’da ‘arabalı gösterim’ yapmaya karar verdiler. ArcLight Sinemaları, Vineland Arabalı Sinema etkinliğinde klasik arabalı sinema deneyiminin büyüsünü ve nostaljisini yakalamak ve bağımsız film yapımının teşvik edilmesi amacıyla Franco’nun ilk yönetmenlik denemesini seçti. Filmi ülkemizde henüz izleyemeyecek olsak da izleyici eleştirilerini görmek açısından son derece önemli bir etkinlik olacak.

İyi saklanmış sırlar ortaya çıkıyor

The Rental’da Alison Brie, Dan Stevens, Sheila Vand ve Jeremy Allen White rol alıyor. Franco tarafından yönetilen ve Franco ve Joe Swanberg tarafından ortaklaşa yazılan The Rental'da, “Okyanus kenarında kaçamak yapan iki çift, görünüşte mükemmel olan kiralık evlerinin sahibinin kendilerini gözetliyor olabileceğinden şüpheleniyor. Çok geçmeden, kutlama yapmak için gittikleri hafta sonu gezisi kötü bir deneyime dönüşüyor, iyi saklanmış sırlar ortaya çıkıyor ve dört eski arkadaş birbirini tamamen yeni bir açıyla görmeye başlıyor.”

Bu özel pop-up etkinliğiyle ilgili açıklamada ArcLight Sinemaları Pazarlama Baş Sorumlusu Vince Szwajkowski, “Şu anki iklim göz önüne alındığında, ArcLight toplumun önemine ve film yoluyla hikaye anlatımının gücüne inanmaya devam ediyor. Bu özel deneyim için sinemaseverleri bir araya getirebildiğimiz için çok mutluyuz.” dedi.

IFC Films ise etkinlikle ilgili, “ArcLight ekibiyle beraber The Vineland Drive-In'deki Rental özel gösterimini sunmaktan gurur duyuyoruz. Son birkaç ay içinde, IFC Films, filmlerin keyfini çıkarmak için güvenli ve benzersiz bir alan sağlayan zengin arabalı sinema geleneğine odaklandı. Yıldızların altında film izlemek tamamen kişisel bir deneyim ve Vineland Drive-In'i onurlandırmak için The Rental'dan daha mükemmel bir film düşünemezdik.” açıklamasında bulundu.

Film ilk kez, bol patlamış mısır ve karamelli mısır eşliğinde arabalı sinemada gösterilecek olsa da ABD için resmi vizyon tarihi 24 Temmuz 2020. Filmin Türkiye vizyon tarihi ise henüz belli değil.