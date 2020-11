Dövüş Kulübü başta olmak üzere pek çok popüler filminin yönetmen koltuğunda oturmuş bir isim olan David Fincher, geçtiğimiz yıla damga vuran Joker filmiyle ilgili olarak, "akıl hastalarına ihanet" eleştirisinde bulundu.

Hollywood’un en popüler yönetmenleri arasında yer alan ve Dövüş Kulübü, Gone Girl, Sosyal Ağ, Benjamin Button'ın Tuhaf Hikayesi gibi pek çok ikonik yapımın altında imzası bulunan yönetmen David Fincher, geçtiğimiz yılın en çok konuşulan filmlerinden Joker hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Todd Phillips’in yönetmen koltuğunda oturduğu Joker’in, gerçek bir akıl hastalığını referans almasına rağmen hastalığı tasvir etme biçiminin hatalı olduğunu dile getiren Fincher, filmin gerçek hayatta bir akıl hastalığından muzdarip olan insanlara ihanet ettiğini dile getirirken; akıl hastalığının, Joker'in toplumun geneline karşı duymuş olduğu dizginlenemez nefrete bir zemin olarak indirgendiğini ifade etti.

"The Dark Knight'tan önce stüdyolar, Joker filmini çekmek için risk almazlardı"

Yönetmen Todd Phillips’in Joker karakteriyle ilgili referansları hakkında da konuşan Fincher, Joker’in aslında Martin Scorsese’in yönetmenliğini yaptığı Taxi Driver filmindeki Travis Bickle ile The King of Comedy filmindeki Rupert Pupkin’in birleşimi olduğunu ve Christopher Nolan'ın The Dark Knight filminden önce stüdyoların böyle bir film için risk almayacaklarını söyledi.

David Fincher’a göre Joker, temelde akıl hastalığı bulunan insanların yanında olan, kendi kontrolleri dışındaki bir rahatsızlık nedeniyle toplumun genelinden dışlanan insanlar adına konuşmaya çalışıyor ve seyircileri, akıl hastalığı bulunan insanlar ile empati kurmaya zorluyor.

Buradaki temel sorun ise bu empati duygusunun, DC evrenindeki en ‘kötü’ karakterlerden biriyle verilmeye çalışılıyor olması. Bir başka deyiş ile Joker filmi, iyi bir amaç güdüyor olsa da akıl hastalığını, Joker’in korkunç mirası ile birleştirdiğinden Fincher’ın deyimi ile akıl hastalarına ihanet ediyor. Joker filmi ile ilgili detaylı incelememizi buraya tıklayarak okuyabilirsiniz.