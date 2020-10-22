THR'ın haberine göre Jared Leto, Joker karakteriyle Zack Snyder's Justice League'de yer alacak. Orijinal filmde yer almayan Leto'nun filmin ne kadar 'içinde' olacağı bilinmiyor.

The Hollywood Reporter tarafından aktarılan bilgilere göre Jared Leto, gelecek yıl HBO Max’te yayınlanacak 4 saatlik Zack Snyder’s Justice League (Snyder Cut) filminde Joker karakterini bir kez daha canlandıracak.

Jared Leto, 2016 yılında vizyona giren Suicide Squad filminde yan karakter olarak Joker’i canlandırmış olsa da bir yıl sonra vizyona giren Justice League filminde hiç gözükmemişti. Bu nedenle Leto’nun filmde hangi amaçla ne kadar görüneceği hakkında bir tahmin yürütmek zor.

Bilmeyenler için; orijinal Justice League filminin yönetmeni olan Zack Snyder, çekimler devam ederken kızını kaybettiği için görevi bırakmak zorunda kalmış ve yerine Joss Whedon filmin yönetmen koltuğuna oturmuştu. Whedon, yalnızca filmin geri kalanını çekmekle kalmamış, Zack Snyder’ın çekmiş olduğu sahneleri de yeniden çekmişti.

Justice League'in tam bir hayal kırıklığı olmasıyla DC hayranları, Zack Snyder tarafından çekilen ve hiçbir zaman yayınlanmayan sahnelerin Snyder Cut adıyla yayınlanmasını talep etmişlerdi. Bu hayal, Zack Snyder’s Justice League’in resmi olarak doğrulanmasıyla gerçekleşmiş oldu.

DC, Zack Snyder’s Justice League’de yalnızca yayınlanmayan sahneleri ortaya koymakla kalmayacak. Şirket, Zack Snyder’e 70 milyon dolarlık bir bütçe ayırarak filmin bazı sahnelerini yeniden çekme imkanı da tanıdı. Bu kapsamda Ben Affleck (Batman), Ray Fisher (Cyborg) ve Amber Heard (Mera), kostümlerini giyerek yeniden set yolunu tuttular.

Jared Leto ile ilgili gelişmelere dönecek olursak; The Hollywood Reporter, Margot Robbie (Harley Quinn) ya da diğer Suicide Squad karakterlerinin Zack Snyder’s Justice League’de yer alıp almayacağı ile ilgili bir bilgi paylaşmadı. DC’nin önümüzdeki dönemde yayınlayacağı yeni tanıtım görselleri ve videolar, merakla beklenen film ile ilgili soru işaretlerini giderebilir.