Ulefone Armor 6'nın Kutu Açılış Videosu Yayınlandı

2019'un adından da belli olacağı üzere dayanıklı telefonlarından olacak Ulefone Armor 6'nın kutu açılışı, üretici ekibi tarafından gerçekleştirildi.

2019’un en dayanıklı telefonlarından olacak olan Ulefone Armor 6, erken satışa çıktı ve telefonun üreticileri bugün bir kutu açılışı videosu yayınladılar. Yayınlanan videoda, kutu açılışıyla birlikte basitçe bir dayanıklılık testi de yapılıyor.

Sağlamlığıyla ön plana çıkan Ulefone Armor 6, IP68 ve IP69 sertifikalarına sahip. Yapay zeka destekli Helio P60 işlemcisi bulunan telefon, 6GB RAM’e, 128GB dahili depolamaya, 21MP ve 13MP’lik çift arka kameraya, 13MP’lik selfie kamerasına sahip. FHD+ 6,2 inç çentikli bir ekranla gelen cihazın batarya kapasitesi de 5000 mAh. Hızlı şarj ve kablosuz şarj özelliklerine de sahip olan telefon, Android 8.1 Oreo ile geliyor.

Bu yıl içerisinde piyasaya sürülecek olan cihazın fiyatı priceboon isimli sitede 499,99 dolar olarak gösteriliyor.