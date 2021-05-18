Days Gone, Steam ve Epic Store'da Satışa Çıktı

2019 yılında PlayStation 4 için piyasaya sürülen Days Gone, bugün itibarıyla satın alınabiliyor. Yüksek sayılabilecek bir fiyata çıkış yapan oyun, salgın sonrası türeyen zombilere karşı koymaya çalışan bir define avcısının maceralarına odaklanıyor.

Bundan birkaç ay önce sizlerle paylaştığımız bir içeriğimizde, 2019 yılında PlayStation 4'e özel olarak yayınlanan Days Gone isimli oyunun PC'lere geleceğinden ve oyunun sistem gereksinimlerinden bahsetmiştik. Süreç içerisinde geliştirilme süreci devam eden oyun, bugün nihayet fiyat bilgisi göstermeye başladı. Oyun, an itibarıyla Epic Games ya da Steam üzerinden satın alınabiliyor.

Bend Studios tarafından geliştirilen Days Gone, küresel bir salgından sonra türeyen zombiler ile bu zombilere karşı koymaya çalışan Deacon St. John isimli bir define avcısının macerasına odaklanıyor. Yayınlandığı dönemlerde çok konuşulan ve pek çok oyunsever tarafından tam not alan oyun, yakın bir gelecekte nispeten güçlü olan bilgisayarlara sahip oyuncular tarafından da deneyimlenebilecek.

Days Gone'ın PC sürümü, 279 TL'ye satın alınabilecek

Bugün itibaren fiyatı da açıklanmış olan Days Gone'ın PC sürümü hem Epic Games hem de Steam'deki kullanıcılar tarafından 279 TL'ye satın alınabiliyor. Diğer ülkelerdeki oyuncular ise bu oyuna 49.99 dolar ödeme yapacaklar. Üstelik bu oyunu satın alabilen Türk oyuncular, Days Gone deneyimini Türkçe arayüz ve alt yazı ile yaşayabilecekler.

Bu arada, Days Gone'ın PC sürümünün konsol sürümünden farklı olduğunu söylememiz gerekiyor. Geliştirici ekip, oyunun orijinaline yaptığı değişikliklerde bu oyunun ultra geniş monitörlerle uyumlu olmasını sağladı. Öte yandan fps kilidi de kalkmış durumda. Tüm bunlara ek olarak oyuncular, kamera ayarlarını kendilerine göre yapabilecekler. Days Gone'a Epic Games üzerinden erişmek için burada, Steam üzerinden erişmek için de burada bulunan bağlantıyı kullanabilirsiniz.