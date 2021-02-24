Days Gone'ın PC Sürümü Duyuruldu: İşte Sistem Gereksinimleri

PlayStation 4 sahipleri, 2019 yılında çok beğenilen bir oyunla tanışmışlardı. "Days Gone" isimli bu oyun, küresel bir salgından sonra yaşanan olayları resmediyor ve oyuncular, tehlikelerle dolu ABD topraklarında hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Bir süre önce de bu oyunun PC'ye geleceği söylenmiş, bu iddialar yalanlanmıştı. Ancak esasında yalan olan şey, yapılan yalanlamaydı. Bu oyun PC için yeniden tasarlanıyor ve oyuncular, önümüzdeki aylarda Days Gone'ı oynamaya başlayabilecekler.
Days Gone'ın PC'ye geleceği, bizzat Sony tarafından doğrulandı. Geçtiğimiz saatler itibarıyla da oyunun Steam'deki listeleme sayfasını aktifleştiren şirket, Days Gone'ın hem çıkış tarihini hem de sistem gereksinimlerini açıklamış oldu. Buna göre Deacon St. John'ın maceralarına dahil olmak isteyenlerin, nispeten güçlü bir bilgisayara sahip olmaları gerekecek.
Days Gone, en çok da grafikleriyle mest edecek
Days Gone, PlayStation 4 için piyasaya sürüldüğünde hem grafikleri hem de oynanış mekaniği ile oyuncuları mest etmişti. Benzer bir durum, özellikle de grafik açısından PC oyuncuları için de geçerli olacak gibi görünüyor. Zira Bend Studio'nun Steam'de paylaştığı görüntüler, Days Gone'ın pürüzsüz grafiklere sahip olacağını açıkça gösteriyor.
Oyunla ilgili yapılan açıklamalara göre geliştiriciler, Days Gone'ın ultra geniş monitörlerde oynamasını sağlayacaklar. Ayrıca bu oyunu oynarken herhangi bir fps limiti de olmayacak. PC sahiplerine mümkün olan en iyi deneyimin sunulacağını söyleyen yetkililer, çok ince ayarlar yapıldığını ifade ediyorlar.
Days Gone'ın sistem gereksinimleri şöyle olacak
Days Gone minimum sistem gereksinimleri
- Intel Core i5-2500K ya da AMD FX 6300 işlemci
- 8 GB RAM
- NVIDIA GeForce GTX 780 ya da AMD Radeon R9 290 ekran kartı
- 70 GB depolama alanı
- Windows 10 64 bit işletim sistemi
Days Gone tavsiye edilen sistem gereksinimleri
- Intel Core i7-4770K ya da Ryzen 5 1500X işlemci
- 16 GB RAM
- NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 580
- 70 GB depolama alanı
- Windows 10 64 bit işletim sistemi
Fiyatı şimdilik açıklanmayan Days Gone'ın Steam'deki listeleme sayfasına, buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.