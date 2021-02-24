Days Gone'ın PC Sürümü Duyuruldu: İşte Sistem Gereksinimleri

Sony, 2019 yılında PlayStation 4'e özel yayınlanan Days Gone'ın PC sürümünün yolda olduğunu doğruladı. Oyunun Steam'deki listeleme sayfasını da erişime aşan şirket, oyunun çıkış tarihi ile sistem gereksinimlerini de açıklamış oldu.

PlayStation 4 sahipleri, 2019 yılında çok beğenilen bir oyunla tanışmışlardı. "Days Gone" isimli bu oyun, küresel bir salgından sonra yaşanan olayları resmediyor ve oyuncular, tehlikelerle dolu ABD topraklarında hayatta kalmaya çalışıyorlardı. Bir süre önce de bu oyunun PC'ye geleceği söylenmiş, bu iddialar yalanlanmıştı. Ancak esasında yalan olan şey, yapılan yalanlamaydı. Bu oyun PC için yeniden tasarlanıyor ve oyuncular, önümüzdeki aylarda Days Gone'ı oynamaya başlayabilecekler.

Days Gone'ın PC'ye geleceği, bizzat Sony tarafından doğrulandı. Geçtiğimiz saatler itibarıyla da oyunun Steam'deki listeleme sayfasını aktifleştiren şirket, Days Gone'ın hem çıkış tarihini hem de sistem gereksinimlerini açıklamış oldu. Buna göre Deacon St. John'ın maceralarına dahil olmak isteyenlerin, nispeten güçlü bir bilgisayara sahip olmaları gerekecek.

Days Gone, en çok da grafikleriyle mest edecek

Days Gone, PlayStation 4 için piyasaya sürüldüğünde hem grafikleri hem de oynanış mekaniği ile oyuncuları mest etmişti. Benzer bir durum, özellikle de grafik açısından PC oyuncuları için de geçerli olacak gibi görünüyor. Zira Bend Studio'nun Steam'de paylaştığı görüntüler, Days Gone'ın pürüzsüz grafiklere sahip olacağını açıkça gösteriyor.

Oyunla ilgili yapılan açıklamalara göre geliştiriciler, Days Gone'ın ultra geniş monitörlerde oynamasını sağlayacaklar. Ayrıca bu oyunu oynarken herhangi bir fps limiti de olmayacak. PC sahiplerine mümkün olan en iyi deneyimin sunulacağını söyleyen yetkililer, çok ince ayarlar yapıldığını ifade ediyorlar.

Days Gone'ın sistem gereksinimleri şöyle olacak

Days Gone minimum sistem gereksinimleri

Intel Core i5-2500K ya da AMD FX 6300 işlemci

8 GB RAM

NVIDIA GeForce GTX 780 ya da AMD Radeon R9 290 ekran kartı

70 GB depolama alanı

Windows 10 64 bit işletim sistemi

Days Gone tavsiye edilen sistem gereksinimleri

Intel Core i7-4770K ya da Ryzen 5 1500X işlemci

16 GB RAM

NVIDIA GeForce GTX 1060 ya da AMD Radeon RX 580

70 GB depolama alanı

Windows 10 64 bit işletim sistemi

Fiyatı şimdilik açıklanmayan Days Gone'ın Steam'deki listeleme sayfasına, buradaki bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.