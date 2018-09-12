DC, Superman Filmlerini Bir Süreliğine Rafa Kaldırıyor

DC'nin gelecek planlarıyla ilgili söylentiler devam ederken, Warner Bros'un raporu Superman ile ilgili yeni kararları ortaya çıkarttı. Rapora göre sinematik evrene sokulacak bir karakterle birlikte Superman ve onu canlandıran Henry Cavill, emekliye ayrılacak.

DC sinematik evreni, Superman’in ölümü ve yeniden doğuşunun ardından şimdi kırmızı pelerini rafa kaldırıyor olabilir. DC’nin sinema perdesine farklı kahramanlar yansıtmayı planlarken, DC evreninin merkezindeki Superman ve onu canlandıran Henry Cavill, yavaşça oyundan çıkmaya hazırlanıyor gibi görünüyor. Peki neden?

Warner Bros.’dan alınan rapora göre Henry Cavill’in Superman’inin emekli edilmesinin nedeni; stüdyonun başka bir kahramana odaklanacak olması. Stüdyo, sızdırılan bu rapora göre yönünü Kal-El’in kuzeni Supergirl’e çevirecek ve bundan sonra tanıtmaya odaklanacak.

Çizgi romandan temel alınacak Supergirl’de Kripton’un yıkımının ardından Dünya’daki bebek kuzenine rehberlik etmek için gönderilecek Kal, Superman haline geldiğinde gelecekte başka bir aktör tarafından canlandırılabilecek. Kısacası DC Supergirl’ü sinematik evrene getirerek aynı zamanda Superman’i de yumuşak bir geçişle sıfırlamış olacak. Bir taşla iki kuş!

DC sinematik evrenindeki bir diğer iddia ise Henry Cavill’in Ben Affleck’in Batman’ini canlandırmaya hazırlandığı yönünde. Warner Bros. iddiaları doğrulamadı ancak yakın zamanda Superman ve Henry Cavill’in geleceği hakkında açıklama yapacaklarını belirtti.