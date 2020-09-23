Her ne kadar Wolverine ve Logan karakterleri ile aklımıza kazınsa da usta aktör Hugh Jackman, sinemanın en yetenekli isimlerinden birisi. Bu nedenle kendisinin bir süper kahraman olmadığı en iyi filmlerini sizin için derledik.

Hugh Jackman denildiği zaman ilk akla uzun soluklu olarak canlandırdığı Wolverine karakteri geliyor. Ünlü aktörün Logan filmi ile birlikte Wolverine rolüne veda etmesi, yeri doldurulamayacak bir boşluk bırakmasının yanı sıra bütün hayranlarını oldukça üzdü.

Her ne kadar bu boşluğu diğer hiçbir film dolduramayacak olsa da Hugh Jackman özlemini giderebileceğiniz birbirinden güzel filmleri listeledik. İşte sizin için derlediğimiz ve maddeler halinde listelediğimiz Hugh Jackman’ın yer aldığı en iyi filmler.

Hugh Jackman’ın yer aldığı en iyi filmler:

Prisoners

The Prestige

Bad Education

The Fountain

Eddie The Eagle

Real Steel

The Greatest Showman

Les Misérables

Bad Education:

Yıl: 2019

Tür: Biyografi, Komedi, Suç

IMDb: 7,1

Oyuncular: Hugh Jackman, Ray Romano, Welker White

Bad Education, New Yor şehrinin güneydoğusunda yer alan Long Island'da okul yöneticisi olarak çalışan Frank Tassone (Hugh Jackman) ve onun yardımcı asistanı olan Pam Gluckin’in (Allison Janney) maceralarını konu alıyor.

Roslyn Okulu'nda daha önce hiç görülmemiş bir saygınlığa sahip olan Frank, her daim kendisine ve giyimine dikkat eder. Bunun yanı sıra etrafına pozitif enerji yaymasıyla ve insanlara verdiği güvenle tanınır. Ancak cesur bir gazeteci öğrenci her şeyi en ince detaylarına kadar didik didik incelemeye ve Frank'in yaptığı yolsuzlukları su yüzüne çıkarmak için çabalar.

Real Steel:

Yıl: 2011

Tür: Aksiyon, Dram, Bilim kurgu

IMDb: 7,1

Oyuncular: Hugh Jackman, Evangeline Lilly, Dakota Goyo

Gelecekte geçen bu filmde boks hala popüler bir spordur, ancak insan boksörlerin yerini artık insanların komuta verdiği robotlar almıştır. Eski boksör Charlie Kenton (Hugh Jackman), hurdalardan ve metallerden robotlar yaparak geçimini sağlamaya çalışır ancak oldukça zorlanmaktadır.

Kendisinden ayrı yaşayan oğlu Max (Dakota Goyo) ile birlikte şampiyonada yarışacak bir robot yapıp eğitmek üzere bir araya gelirler. Katıldıkları bu şampiyonada işler iyice kızışır ve tüm engellere rağmen Charlie ve Max, ringe geri dönmek için son bir fırsat ellerine geçer.

The Fountain:

Yıl: 2006

Tür: Dram, Gizem, Romantik

IMDb: 7,2

Oyuncular: Hugh Jackman, Rachel Weisz, Sean Patrick Thomas

Geçmiş, günümüz ve gelecek olmak üzere üç farklı zaman diliminde geçen The Fountain, üç ayrı hikayeyi konu ediniyor. Bu üç adamın hikayesi her ne kadar farklı olsa da ilerleyen dakikalarda aslında ortak noktalarının aşk ve ölümsüzlük olduğu fark ediliyor.

15. yüzyılda İspanya'da yaşayan Mayalı bir kaşif olan Tomás Verde, ölümsüzlük vadettiği düşünülen efsanevi bir çeşmenin arayışına çıkar. Günümüzde ise Tommy Creo isimli bir bilim adamı, kanser teşhisi konulan eşini kurtarabilmek için bir tedavi methodu keşfetmeye çalışır. 25. yüzyılda yaşayan astronot Tom ise uzaydaki gezintisi esnasında kendisini rahatsız eden birtakım olayların ardındaki gerçeklerin farkına varır.

Eddie The Eagle:

Yıl: 2015

Tür: Biyografi, Komedi, Dram

IMDb: 7,4

Oyuncular: Taron Egerton, Hugh Jackman, Tom Costello

Michael Edwards (Taron Egerton) kendisini başarılı bir sporcu olmaya adamış, ancak katıldığı her takımda henüz kendisini göstermeye fırsat bulamamıştır. Sayısız spor dallarını denedikten sonra kayakla atlama alanına yönelir. Eddie ilk başlarda bu alanda da pek başarılı olamaz ve tam da bütün ümitleri tükenmişken karşısına Bronson Peary (Hugh Jackman) adında bir antrenör çıkar.

Daha önce dünya şampiyonluğu bulunan Bronson, çeşitli sebepler yüzünden takımdan atılmıştır. Eddie’nin azmi ve gösterdiği çaba karşısında ona akıl hocalığı yapmaya karar verir ve İngiltere'deki 1984 Kış Olimpiyatları'na katılan ilk kayak atlamacısı olmak için mücadele ederler.

The Greatest Showman:

Yıl: 2017

Tür: Biyografi, Dram, Müzikal

IMDb: 7,6

Oyuncular: Hugh Jackman, Michelle Williams, Zac Efron

Eşi Charity (Michelle Williams) ve 2 küçük kızıyla sıradan bir hayat süren P.T. Barnum (Hugh Jackman), ailesini refah içinde yaşatamamanın verdiği üzüntüyü her gün daha çok hissetmektedir. Bir akşam aklına parlak bir fikir gelir. İnsanların daha önce hiç görmediği şeyleri insanlarla buluşturacaktır. Bu fikire ilk başta pek olumlu bakılmasa da kurmuş olduğu sirk, giderek başarı elde edecektir.

Les Misérables:

Yıl: 2012

Tür: Dram, Tarih, Müzikal

IMDb: 7,6

Oyuncular: Hugh Jackman, Russell Crowe, Anne Hathaway

Victor Hugo'nun 19. yüzyıl Fransa'sında geçen klasik romanından kurgulanan ve Oscar ödüllü yönetmen Tom Hooper tarafından yönetilen Les Misérables (Sefiller), yıkılan hayalleri, fedakarlıkları ve kırık kalpleri konu alıyor.

Mahkum 24601 olarak da bilinen Jean Valjean (Hugh Jackman), hapishaneden şartlı tahliye ile salınır. Kendisine yeni bir beyaz sayfa açmak isteyen Jean, Müfettiş Javert’in (Russell Crowe) gölgesinden bir türlü kurtulamaz.

Prisoners:

Yıl: 2013

Tür: Suç, Dram, Gizem

IMDb: 8,1

Oyuncular: Hugh Jackman, Jake Gyllenhaal, Viola Davis

Dovers ve Birches aileleri Şükran Günü’nü kutlamak üzere bir araya gelirler. Her şeyin yolunda gittiği bu yemekte bu iki aile her anne babanın en kötü kabusuyla karşı karşıya kalırlar. Altı yaşındaki Anna ve Joy ortadan kaybolmuştur ve tek ipucu sokaklarında daha önceden park edilmiş eski bir karavandır.

Saatler ilerlerken iki kızdan da hala haber yoktur. Panik dolu anlar yaşayan bu iki aile polise başvurur ancak hızlı ve nitelikli bir sonuç alamazlar. Soruşturmayı yöneten Dedektif Loki’den (Jake Gyllenhaal) yardım isteyen çaresiz baba Keller Dover (Hugh Jackman), çocuğunun hayatının tehlikede olması fikrine çıldırır ve ipleri eline almaya karar verir.

The Prestige:

Yıl: 2006

Tür: Dram, Gizem, Bilim kurgu

IMDb: 8,5

Oyuncular: Christian Bale, Hugh Jackman, Scarlett Johansson

Christopher Priest’in aynı adlı romanından uyarlanan ve ünlü yönetmen Christopher Nolan tarafından yönetilen The Prestige, 1890'lı yılların Londra'sında geçiyor. Film, ilk başlarda beraber çalışan Robert Angier (Hugh Jackman) ve Alfred Borden (Christian Bale) adındaki iki sihirbazın zaman ilerledikçe aralarının açılmasını ve bunun sonucunda aralarında oluşan rekabeti konu ediniyor