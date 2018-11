Youtube Orijinal Dizisi Wayne'den İlk Fragman Geldi

Youtube'un aksiyon ve komediyi buluşturacak yapımı Wayne'den ilk fragman geldi

Bir video platformu olmasına karşın orijinal dizilerinin sayısında da artış gösteren Youtube, bu dizilerine bir yenisini daha ekliyor. Ocak ayında başlaması beklenen yeni dizi Wayne için tanıtım çalışmalarını hızlandıran Youtube, yeni dizisinin ilk fragmanını yayınlamış durumda.

Shawn Simmons’ın yazdığı senaryoda dizide 16 yaşındaki Wayne’in hikâyesi anlatılıyor.

İlk fragmanda kara mizah ve aksiyon türlerini harmanlamada iyi bir iş çıkaran Wayne, The End of the F***ing World tadında bir dizi olacak gibi duruyor. Filmin aksiyonunun bol olacağına dair kanıt niteliğindeki başka bir konu ise Deadpool filmlerinin senaristleri Rhett Reese ve Paul Wernick’in, Wayne'in yazar kadrosunda bulunması.

Komedi ve aksiyonu bizlere sunacak olan ve 10 bölümden oluşması beklenen dizi Youtube Premium üzerinden yayınlanacak. Aşağıdaki video aracılığıyla fragmanı izleyebilirsiniz: