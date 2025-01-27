DeepSeek'e olan yoğun ilginin ardından kullanıcılar sunucularda kesintiler yaşandığını bildirmeye başladı.

DeepSeek, dünya çapında hızla yükselen popülerliğiyle App Store’da ChatGPT'yi de geçerek zirveye oturmuş durumda ancak bu ilgi sunucuların sınırlarını zorlamaya başladı.

Çinli bir start-up tarafından geliştirilen ve tamamen ücretsiz olan DeepSeek, OpenAI'nin o1 modeliyle yarışan güçlü akıl yürütme kapasitesi sayesinde ciddi bir ilgiye maruz kaldı. Tabii kaçınılmaz olarak bu yoğun talep sunucu sorunlarını da beraberinde getirdi.

DeepSeek'te kısa süreli kesintiler yaşanıyor

Şirketin durum sayfasına göre kullanıcıların DeepSeek’e kaydolmasını ve DeepThink R1 modeline erişimini engelleyen teknik sorunlar ortaya çıktı. Bazı kullanıcılar özellikle yeni hesap oluştururken ve sohbet başlatırken hata mesajlarıyla karşılaşıyor.

Şirket bazı sorunların kısa sürede çözüldüğünü belirtse de platforma olan yoğun ilginin devam etmesi nedeniyle ilerleyen günlerde benzer sorunların yaşanabileceği uyarısı yapılmış durumda.

Peki siz DeepSeek'i kullandınız mı? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.