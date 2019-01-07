Alienware M15 ve M17 Duyuruldu: İşte Fiyatları ve Özellikler

CES 2019 kapsamında birbiri ardına patlayan dizüstü bilgisayar haberlerine Alienware serisiyle Dell de katıldı.

Oyuncu bilgisayarı denilince, notebook piyasasının ilk akla gelen isimlerinden olan Alienware'in 2019 yılına damga vurması beklenen iki yeni modeli duyuruldu. Alienware'in bugüne dek geliştirdiği en ince ve hafif oyuncu bilgisayarı olacak olan iki cihazda da Nvidia'nın yeni jenerasyon amiral gemisi ekran kartları bulunacak.

Geçtiğimiz ekim ayında oyuncularla buluşan M15 ve M17'de 1070 Max-Q ekran kartı ve 8. jenerasyon i7 8750H bulunurken, bu yeni modellerde i9-8950HK işlemci ve opsiyonel olarak RTX 2060/2070/2080 ekran kartı bulunacak. Sadece RTX 2060'da 6GB VRAM olacak ve diğer iki ekran kartında 8GB VRAM yer alacak.

Alienware serisinin daha önce hiçbir modeli soğutma konusunda bir problem yaşatmamıştı. Dell, bu iki yeni modeliyle de kullanıcıların yüzünü güldüreceğe benziyor. Cryotech V2.0 ile termal soğutma sağlayan Alienware, daha düşük sistem sıcaklığı ve çok daha yüksek performans vadediyor.

Gelelim cihazın fiyatına... Alienware'in i9 ve en son Nvidia ekran kartıyla donatılmış versiyonu 21 Ocak'ta piyasada olacak. M17'nin fiyatı 1579 dolardan, M15'in fiyatı ise 1649 dolardan başlıyor.