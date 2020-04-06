Dell, Intel Comet Lake-H işlemciyle donatılmış yeni XPS 15 9500 ve XPS 17 9700 dizüstü bilgisayarlarını resmi internet sitesinde yanlışlıkla paylaştı. Yapılan paylaşım kısa süre sonra silinse de bilgisayarların tasarımı gün yüzüne çıktı.

Dünyanın en büyük yarı iletken üreticilerinden Intel, 10. nesil Comet Lake-H mobil işlemcilerini geçtiğimiz günlerde tanıtmıştı. Bu haberin ardından Lenovo, Gigabyte, MSI, ASUS ve Dell gibi firmalar, Intel’in yeni işlemcilerine sahip dizüstü bilgisayarlarını yakın zamanda tanıtacaklarını açıklamıştı.

Intel’in yeni mobil işlemcilerine üç farklı dizüstü bilgisayarında yer verecek firmalardan biri olan Dell, yakın zamanda tanıtılacak olan yeni Dell XPS 15 9500 ve XPS 17 9700 modellerini 2020 Precision mobil iş istasyonuyla birlikte yanlışlıkla resmi internet sitesi üzerinde listeledi. İlgili sayfa, kısa sürede kaldırılmış olsa da bilgisayarların tasarımları gün yüzüne çıkmış oldu.

Dell, yeni dizüstü bilgisayarlarını yanlışlıkla paylaştı:

Yukarıdaki görselin üst kısmında yer alan iki dizüstü bilgisayarın XPS 15 9500 (üstte) ve XPS 17 9700 (sağda) isimli modellere, alt kısımda yer alan bilgisayarlarınsa 2020 Precision mobil iş istasyonuna ait görüntüler olduğu söyleniyor.

Ekran görüntüsünde yer alan XPS modellerine baktığımızda, cihazların gerçekten de söylendiği gibi 16:10 ekrana sahip olduğunu görüyoruz. Bu noktada yeni XPS’lerin klavyenin sağ ve sol tarafında yer alan hoparlör tasarımıyla MacBook Pro’ya olan benzerlikleri de dikkatlerden kaçmıyor.

Dell’in yeni XPS ailesi neler sunuyor?

Önceki sızıntılara göre XPS 15 9500 ve XPS 17 9700 modellerinin her ikisi de 3840 x 2400 çözünürlüğünde ekranla gelecek. Buna ek olarak bilgisayarlarda oldukça ince çerçeve tasarımı ve klavyeyi çevreleyen çift hoparlör ile birlikte oldukça büyük bir Trackpad tasarımı benimsenmiş durumda.

Geçtiğimiz günlerde XPS 15 9500 için yayınlanan bir Benchmark listesi, bilgisayarın gücünü Intel Core i9-10980HK işlemciden alacağını söylüyordu. Bununla birlikte aynı listelemede, bilgisayarın NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti grafik kartıyla donatıldığı bilgisi de yer alıyordu.

Dell’in yeni XPS modelleri hakkında bilinenler bu kadarla sınırlıyken 2020 Precision ailesi hakkında bilinenlerse hâlâ daha yukarıda yer alan görsellerin dışına çıkamıyor. Yine de kaynaklar, bu cihazların da 10. nesil Core işlemcilerle birlikte geleceğini iddia ediyor.

Ortaya çıkan yeni görüntülerin Dell’in kendi internet sitesi üzerinde yanlışlıkla yayınlandığını ve kısa süre sonra kaldırıldığını düşünürsek, resmi lansmanın çok da uzak bir tarihte olmadığını söyleyebiliriz. Bu süreçte herhangi bir gelişme yaşanırsa sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.