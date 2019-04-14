Bir Öğretmen, İki Öğrencisiyle Birlikte İnsansı Robot Yaptı

Görev aldığı okulda yıllardır robotik alanda çalışmalar sürdüren Emrah Bozkurt, iki öğrencisiyle birlikte Ark isimli insansı robotu geliştirdi.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın düzenlediği 13. Uluslararası MEB Robot Yarışması, bu yıl ülkemiz adına güzel bir gelişmeye sahne oldu. Yarışmaya katılan Bilişim Teknolojileri Öğretmeni Emrah Bozkurt, iki öğrencisiyle birlikte geliştirdiği insansı robotla gündeme oturdu.

Yatağan Müftü Arif Akşit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğretmen olarak görev yapan Emrah Bozkurt, öğrencileri Ramazan Çetindağ ve Sinan Kaksal ile birlikte geçtiğimiz yıl biyonik bir el geliştirmişti. O süreçten itibaren çalışmalarını sürdüren ekip, bu yıl da oturup kalkabilen ve selam verebilen insansı robot Ark'ı geliştirdi.

Okulun atölyesinde tam 1 yıl boyunca sürdürülen çalışmaların ardından 3 boyutlu yazıcılarla elde edilen parçalarla ortaya çıkartılan Ark, 5'er tanesi sağ ve sol bacakta, 3'er tanesi kollarda, 1 adet belde ve 1 adet de boynunda motor bulunduruyor. Ark'ın boyu 55 santimetre, ağırlığı ise 4 kilogram.

Konuyla ilgili konuşan Emrah Bozkurt, Ark'ın geliştirilme sürecinin denge mekanizması ve sesli kontrol sistemiyle devam edeceğini belirtti. Biz de Webtekno ekibi olarak Emrah Bozkurt'a ve öğrencilerine başarılar diliyoruz.