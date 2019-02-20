'Deprem Medyumu'ndan 21 Şubat'ta Büyük Bir Deprem İddiası

Deprem tahminlerinde bulunan ‘deprem medyumlarından’ biri, önümüzdeki günlerde çok büyük bir deprem olacağını söylüyor.

Depremlerin ne zaman nerede olacağını belirleyebilen ve sağlıklı olarak çalışan bir mekanizma hala geliştirilemedi. Bu nedenle de depremler hakkında tahminlerde bulunan ‘deprem medyumları’ gibi insanlar türedi.

Frank Hoogerbeets adlı bir kişi, yönettiği “Yeni-çağ deprem tahminleme” sitesi Ditrianum’da yaptığı tahminde, çok büyük bir deprem yaşanacağını söyledi. Bu depremde yer kabuğu yarılacak ve en az 8 şiddetinde bir deprem olacak.

Hoogerbeets’in bu tahmininin arkasında ise 13 Şubat’ta Mars, Dünya ve Uranüs’ün aynı hizaya gelmiş olması var. Ortaya çıkan kütle çekim kuvveti, tektonik plakalar üzerinde gerilim yaratacak ve bu deprem gerçekleşecek.

Richter ölçeğine göre 8’in üzerindeki depremler ‘büyük deprem’ olarak adlandırılıyor. Bu depremlerin, depremin merkez üssüne yakın noktalardaki toplumları yok edebileceği belirtiliyor. 9 şiddetindeki bir depremde ise yer kabuğunda yarılmalar oluyor.

Hoogerbeets sitesinde yaptığı tahminlerde, deprem için 21 Şubat tarihini işaret ediyor.